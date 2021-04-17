Tek şarjla 780 kilometre

Almanya’nın otomotiv devi Mercedes-Benz’in elektrikli sedan modeli EQS, tam şarj edilmiş bir batarya ile 770 kilometreye kadar bir menzile ulaşmayı vaat ediyor.







108 kWh ve 90 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunulacak modelde ufak bataryanın 640 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi. Elektrikli model EQS 450 ve EQS 580 olarak iki farklı paketle satışa çıkarılacak.





EQS 450, 330 beygir güç ve 568 Newton metre (Nm) torka sahipken, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip EQS 580 4MATIC modeli 525 beygir güç ve 855 Nm torka sahip.





İlk olarak EQS’te kullanılacak olan MBUX Hyperscreen’da çizilmeye dayalı 3 adet büyük ekran yer alıyor. Bu devasa ekranların arkasında ise 8 çekirdekli bir işlemci, 24 GB RAM yer alıyor.