51 aydır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden Ot dergisine verdiği mülakatta, "Hayatımın ilk 30 yılı resmi olarak sıkıyönetim ve Olağanüstü Hâl (OHÂL) dönemlerinde geçti. Geri kalan 17 yılı da fiili OHÂL şartlarında yaşadım, yaşıyorum. Tıpkı on milyonlarca kişi gibi. O sebeple tüm bu uygulamaların, zulümlerin hukukla alakası olmadığını ancak en büyük kılıfın da hukuk olduğunu anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.







"Canım bir şey çektiğinde yiyemedim ya da kızlarıma sarılıp kokularını ciğerime dolduramadım diye koca bir halkın özgürlük hayallerini, onurunu, kendi onurumu bir kenara atacak değilim." diyen Demirtaş, "Tek seçenek direnmek olunca, gerisi kolay oluyor." dedi.





SELAHATTİN DEMİRTAŞ: HİÇBİRİNİ UNUTMUYORUM





Ertuğrul Mavioğlu'nun sorularını cevaplayan Demirtaş, iletişim kanallarının yaygınlaşmasıyla sesini duyuramama gibi bir sıkıntı yaşamadığını ancak hakkında çok sayıda gündeme gelen iddialara anlık yanıt verme imkânının olamadığını söyledi. Demirtaş sözlerinin devamında da, "Televizyonlardaki program sunucuları ile yorumcular ise benim adıma avukatlarıma bile cevap hakkı tanımıyor, canlı yayınlarda saatlerce linç edilmeme imkan veriyorlar. Ben hiçbirini unutmuyorum ama" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş, 51 aydır Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.





"HÜKÛMETİN YAPACAĞI EN AKILICA HAMLE BUDUR"





“Seçimin 2023’e kalmayacağını düşünüyorum.” diyen Demirtaş, “Tüm şartlar hükûmeti erken seçime zorlayacaktır. Açlık, yoksulluk ve büyük çöküş, toplumsal patlamalara yol açmadan hükûmet, erken seçimle görevi yeni bir siyasi anlayışa devretmeyi kendiliğinden isteyebilir. Bu hiç de ihtimal dışı değildir. Hükûmetin yapacağı en akıllıca hamle de budur.” dedi.





Demirtaş, “Ancak gelin görün ki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve ‘akıl’ sözcükleri aynı cümlede yan yana gelince bile tuhaf görünüyor. Biz mücadele etmeye devam edelim, o sandık er geç kurulacak nasılsa.” dedi.







AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine mukabil Demirtaş, “Benim çok da derdim değil. İflas etmiş bir siyasi anlayışın son demlerini yaşayan temsilcisinin kulaklarında neyin çınladığı umurumda bile değil. Ben yenilenle değil, daha ziyade kazananla yani halkla ilgiliyim.” ifadelerini kullandı.

