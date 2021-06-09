"Tek suçu Fethullah Gülen'in akrabası olması"

Fransız AFP haber ajansı Fethullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in Kenya’dan kaçırılmasına ilişkin geniş bir haber analiz yayınladı. Haberde öne çıkan bölümler şöyle:







MAHKEME KARARINA RAĞMEN NASIL TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ?





Bir yabancı vatandaş, iadesini yasaklayan bir mahkeme kararına rağmen, Kenya polis merkezinden nasıl kayboldu ve Türkiye’de tutuklandı? Amcası uzun zamandır Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhalifi olan Selahaddin Gülen’in zorla ülkesine geri gönderildiğinin ortaya çıkmasından bir hafta sonra, Kenya hükümeti kaçırılma hadisesine ve onda oynamış olabileceği role ilişkin sessizliğini koruyor.





KENYATTA HÜKÜMETİNİN SİCİLİ KÖTÜ





Kenya’da sunulan mahkeme belgelerine göre, ABD’de daimi ikamet eden 30 yaşındaki Selahaddin Gülen, 17 Ekim’de Kenya’ya gitti ve göçmenlik işlemlerini tamamladıktan sonra havaalanında tutuklandı. Ankara, Nairobi’ye, Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesini isteyen bir uyarı göndermişti.





TEK SUÇU FETHULLAH GÜLEN’İN AKRABASI OLMASI





Avukatları, mahkemeye sundukları savunmada Selahaddin’in erkek kardeşi, kız kardeşi ve diğer 62 aile üyesinin şu anda hapiste olduğunu belirterek, “Türk hükümetinin başvuranı ailesiyle birlikte yargılamak ve zulmetmek için uzun süredir devam eden bir kampanya yürüttüğünü” vurgulayarak “Bu kişilerin tek suçları Fethullah Gülen ile akraba olmalarıdır” dediler.





Mart ayında, Kenyalı bir yargıç, aynı zamanda mülteci pasaportuna sahip olan Selahaddin Gülen’in Türkiye’ye sınır dışı edilmesini yasaklayan bir karar aldı. Kefalet koşulları altında Selahaddin Gülen, her Pazartesi polise imza vermek zorundaydı.





KORKUNÇ BİR ŞEKİLDE YAKALANIP TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ





Avukatı Jotham Arwa’nın 5 Mayıs’ta yaptığı acil mahkeme başvurusuna göre, Gülen en son iki gün önce Nairobi’deki ana polis karakoluna başvurduğu sırada görüldü. Arwa, Kenyalı yetkilileri, “yasaları aşmak için aceleci ve beceriksiz bir girişimle” başvuranı “zorla, amaçsızca ve korkunç bir şekilde yakalayıp gözaltına almakla” ve onu Türkiye’ye geri göndermekle suçladı. Kenya Polisi ve göçmenlik yetkilileri bilgi taleplerine yanıt vermedi.





KENYA HÜKÜMETİNİN İŞBİRLİĞİ OLMADAN YAKALANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ





İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Doğu Afrika’daki kıdemli araştırmacısı Otsieno Namwaya, AFP’ye Gülen’in Kenya’daki anlatıya göre polis merkezinin dışında Türk ajanlar tarafından kaçırıldığını belirterek, “Bu doğruysa bile, ülkeden nasıl çıktı? Yabancı ajanlar birini nasıl yakalar ve onu uluslararası havaalanına götürüp ülke dışına nasıl çıkarır? Hükümet bu konuda nasıl sessiz kalabilir?” dedi.





İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA İSTEYECEK





İnsan Hakları İzleme Örgütü olarak hükümetten açıklama talep eden bir mektup göndermeyi planladıklarını söyleyen Namwaya Kenyatta yönetiminin yabancı güvenlik kurumlarıyla işbirliği yaparak güvenlik nedeniyle Kenya’da bulunan yabancı uyrukluları kaçırılmasını sağlamakla meşhur hale geldiğini kaydetti.





Namwaya, İnsan Hakları İzleme Örgütü olarak Ruandalı, Burundili, Kongolu ve Etiyopyalıların Kenya’da alınıp zorla ülkelerine götürüldüklerini bildiren olaylardan haberdar olduklarını belirterek “Kenya hükümetinin sığınmacılara ve mültecilere yönelik düşmanlığı şaşırtıcı” dedi.