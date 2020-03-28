Samanyolu Haber /Sağlık / Tek tek anlattı: İtalya'dan daha kötü durumdayız, iş çığırından çıkabilir /28 Mart 2020 11:53

Tek tek anlattı: İtalya'dan daha kötü durumdayız, iş çığırından çıkabilir

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran’ın "İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya göre, "Biz buna hazırlandık diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir. Türkiye hâlâ bu işin ciddiyetinde değildir" dedi.

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Dokuz Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Yusuf Savran, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair bir video çekti. 

Videosunda internette yayılan doğru bilinen yanlışlara da değinen Savran, Koronavirüs küresel salgınının insanlık tarihinde karşılaşılan en büyük tehlikelerden biri olduğunu ve bunun henüz idrak edilmediğinin altını çizdi. 

Vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyaran Savran, "Bu işi ciddiye almazsak bu iş çığrından çıkacak ve bin rakamlı ölümlere ulaşacak." dedi. 

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''Bu virüs, daha önce bilim insanlarının karşılaşmadığı bir virüs hastalığı. Dünyanın en gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile ciddi ölümlere neden oldu. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil.'' diyen Savran ''pandemi servisinin yöneticisi olarak deneyimlerimi aktarmak istiyorum. İlk vakanın görülmesinin ardından 15 gün geçti. İstatistiklere bakınca hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya göre, "Biz buna hazırlandık diyen Türkiye daha ciddi bir sınav veriyor. Vaka sayımız ve ölüm sayımız şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir.'' dedi
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