Tek tek izledi not etti: Altun'un 'ekrana çıkarılsın' dediği solcular

Bildirici, Fatih Portakal’ın Youtube yayınına katıldı. 8 haber programını 4 hafta boyunca izleyen Bildirici, “İktidara yakın ya da iktidar kontrolündeki kanallarda ‘ekrana çıkamayacaklar listesi’ var. Bu listeyi kimin düzenlediği malum. Saray çevrelerinden ve AKP Genel Merkezi’nden düzenleniyor. Mahir Ünal ve Fahrettin Altun…” iddiasında bulundu.





Bildirici, eskiden konukları programı hazırlayan kişilerin seçtiğini, şu anda programı hazırlayanların böyle bir yetkisinin bulunmadığını ifade etti. Bildirici, “Spiker konumuna indirgenmiyordu yani haber sunucuları ve moderatörler, yönetiyorlardı. Şimdi hem konular hem konuklar kanalın merkezi tarafından belirleniyor. Kanalın genel müdürüyle temas halinde, genel müdür de Fahrettin Altun ve Mahir Ünal ile temas halinde…” diye konuştu.





Bildirici’nin yapmış olduğu ekran analizine göre, HDP’li konuklarının olmaması ve kadın yorumcu sayısının azlığı iktidar ve muhalefet televizyonlarının ortak noktası.





EKRANA ÇIKMASINA İZİN VERİLEN İSİMLER





Ekrana çıkmasına izin verilen ve bazıları sol tandanslı medyada çalışan isimlerin dikkat çektiği bir liste ise televizyon kanallarının elinde bulunuyor. O liste ise şöyle:





Fahrettin Altun'un izin ve onayıyla yandaş ekranlara çıkan gazeteciler listesi: Zafer Şahin, Nedim Şener, Melik Yiğitel, Turgay Güler, Hadi Özışık, Hakan Çelik, Fehmi Çalmuk, Abdülkadir Selvi, Latif Şimşek, Nuh Albayrak, Merve Oruç, Cem Küçük, Mustafa Kartoğlu, Okan Müderrisoğlu, Necdet Saraç, Oral Çalışlar, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek, Gürkan Zengin, Fikret Bila, Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş, Ali Yıldırım, Serdar Cebe, Cüneyt Özdemir, Orhan Uğuroğlu, Şaban Sevinç, Hulki Cevizoğlu, Ali Saydam, Serdar Kuzuloğlu, Serdar Akdoğar, Nazif Karaman, Faruk Erdem, Nihal Bengisu Karaca, Hilal Kaplan, Nagehan Alçı, Emin Pazarcı, Hikmet Genç, Mahmut Övür, Metin Özkan, Ferhat Ünlü, Kurtuluş Tayiz, Bülent Erendaç, Rahim Er, Abdurrahman Şimşek, Hacı Yakışıklı, Ekrem Kızıltaş, Sevil Nuriyeva, Mustafa Şen, Hasan Öztürk, Nebi Miş, Murat Çelik.





(Faruk Bildirici'nin tam listesini gazeteci Ergun Babahan çıkardı.)



