Samanyolu Haber /Gündem / Tekin, tepkiler ve biber gazı eşliğinde il binasına girdi: 'Kayyım değiliz' /08 Eylül 2025 14:21

Tekin, tepkiler ve biber gazı eşliğinde il binasına girdi: 'Kayyım değiliz'

Mahkeme tarafından CHP İl Başkanlığı’na ‘kayyım’ olarak atanan Gürsel Tekin, parti binası önünde konuştu. Heyetin ‘kayyım’ olarak adlandırılmasına tepki gösterdi. “İl başkanlığına girecek misiniz?” sorusuna, “Elbette gireceğim. orası bizim baba ocağımız. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz. Hukuken bizim görevimiz sorunları çözmektir.” diyerek cevap verdi. Konuşmanın ardından bir süre sonra Tekin il binasına girerken polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

SHABER3.COM

Gürsel Tekin protestolar gölgesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne geldi. Basın açıklamasını yaptıktan sonra bir süre aracında bekleyen Tekin daha sonra polis koruması eşliğinde binaya girdi. Bu esnada polis biber gazı ile kalabalık gruba müdahale etti. 




Tekin, binaya girmeden önce, basın mensupları karşısında açıklamalarda bulundu. Açıklaması devam ederken zaman zaman kendisine su şişesi fırlatılan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

Ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugün yaşanan sorunun hiçbir yerinde yokuz. O gün kongrede delege olmadığım halde birbirlerine ağır sözler söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Taraflar arasındaki 1,5 yıldır süren sorun mahkemeye düştü. Mahkeme karar aldı. Şikayet edenler de CHP’liler. Bizi öneren arkadaşlarımız da CHP’liler. Biz kayyım falan değiliz. Kayyım Esenyurt’ta, Şişli’de…

Bizim ilk günden itibaren, olabildiğince bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz, şimdi gerek delegenin, gerekse mevcut il yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bertaraf etmektir. Sadece ‘Babaocağına giderken el ele kol kola gidelim dedik’ Partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum.

Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, ediyor. Bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu sorunların bitmesi noktasında bütün çabayı sarf edeceğiz. Tarafsızlığımıza hiç bir arkadaşımız itiraz etmez. Bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Kimseyi ayrıştırmadık. Hiç kimse telaş etmesin, biz kayyım değiliz. Arkadaşlarımızın bu heyecanını Esenyurt’ta, Şişli’de görmek isterdim. Ama demek ki güçleri bize yetiyor. 

Bir başka soru üzerine “Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Kurumsal kimliği muhafaza için çalışmalarımız olacak.” ifadelerini kullandı.
