Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ alevlere teslim: Yangın Çanakkaleye de sıçradı /16 Temmuz 2025 09:38

Tekirdağ alevlere teslim: Yangın Çanakkaleye de sıçradı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek gece boyunca devam etti. Çanakkale'ye de sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahalle tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün öğleden sonra başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek gece boyunca devam etti. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması endişe yaratırken, ekipler sabaha kadar yoğun bir çalışma yürüttü.

ÇANAKKALE'YE SIÇRADI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yangın söndürme çalışmalarında çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve personel görev aldı. Ekipler zaman zaman yorgunluktan kısa molalar vermek zorunda kaldı.

Alevler ilerleyen saatlerde Çanakkale sınırlarına kadar ulaştı.

MAHALLELER TAHLİYE EDİLDİ
Yangının gece boyunca sürdüğü bölgede alevlerin ormanı sardığı ve gökyüzünü dumanın kapladığı görüntüler dikkat çekerken, bazı yerleşim alanlarına yaklaşan alevler nedeniyle tedbirler artırıldı. Bu kapsamda Kocaali ve Şenköy mahalleleri tahliye edildi. Kızılcaterzi Mahallesi'nde ise durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Gece saatlerinde bölgeye gelen Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sahada incelemelerde bulundu. Vali Soytürk yaptığı açıklamada, yangının büyüklüğü ve değişken rüzgar koşullarının mücadeleyi zorlaştırdığını ancak büyük bir felaketin şimdilik önüne geçildiğini belirtti.

Vali Soytürk, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin yoğunlaşacağını ve 21 hava aracının yangına destek vereceğini duyurdu.
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