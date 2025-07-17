Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da başladı Çanakkale'ye sıçradı yangında 2. gece /17 Temmuz 2025 01:02

Tekirdağ'da başladı Çanakkale'ye sıçradı yangında 2. gece

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen anız yangını rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yangının ikinci gününde Çanakkale'ye yayılan alevlere müdahale devam ederken, yangın nedeniyle kapanan otoyol açıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde salı günü çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahele sürüyor.

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Binlerce vatandaşın tahliye edildiği yangın nedeniyle kapanan ulaşıma kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu'nda trafik akışı yeniden normale döndü.

KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbiren Kavakköy kavşağı bölgesinde trafiğe kapatılan Çanakkale-Malkara Otoyolu ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullandı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yerleşim yerlerinde yangının enerjisi düştü. Herhangi bir sıkıntı yok, ilerleme istikameti vardı özellikle doğu kısmını önemsedik, oraya yoğunlaştık oradan da arkadaşlar çok iyi sonuçlar aldı. Havadan karadan müdahale ediyoruz. Rüzgarın hızı düştü bu bizim için çok iyi. Geç saatlerde nemin yükselmesiyle daha iyi sonuç alacağız. Saat 21.00'den sonra rüzgarın hızının saatte 10-20 kilometreye düşmesini bekliyoruz" dedi.

1320 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda Şenköy, Yeniköy, Kocaali, Kızılcaterzi mahallelerinde AFAD'ın 1320 vatandaşı tahliye ettiğini ifade eden Yumaklı şunları söyledi:

"Bu vatandaşlarımızdan bir bölümü bu mahallelerde tehlike kalmaması üzerine tekrar evlerine döndü. Ancak emin olmadan tahliyeye ihtiyaç duyabilecek vatandaşlarımızın dönmesini istemiyoruz. Valiliğimiz, AFAD koordinasyonunda bu vatandaşlarımızın ilgili yerlerde konaklamalarını sağladı."
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