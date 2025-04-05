Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti /05 Nisan 2025 16:12

Tekirdağ'da miras kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Mehmet Garip, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi Melike Garip ile yeğenleri Ferdi Garip ve Emine Bahar Tunalı'yı tabancayla vurarak öldürdü.

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Dehşet veren olay, sabah saatlerinde Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aynı aileye ait 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Mehmet Garip, miras nedeniyle aralarında husumet olan ağabeyi Zülküf Garip'in oturduğu daireye geldi.

Burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartışırken, alt katta oturan yeğeni Emine Bahar Tunalı da daireye geldi.

Çıkan tartışmada Mehmet Garip, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, 3 kişiye ateş etti. Mehmet Garip, daha sonra da 1'inci kattaki Emine Bahar Tunalı'nın dairesine gidip içeridekilerden kapıyı açmasını istedi.

Kapıyı açmayan Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte birinci katın balkonundan atlayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Melike Garip ve Ferdi Garip'in başlarına isabet eden kurşunla öldüğü belirlendi. Yaralanan Emine Bahar Tunalı ise sağlıkçılar tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Bahar Tunalı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mehmet Garip'i yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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