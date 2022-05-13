Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu /13 Mayıs 2022 23:53

Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki boş bir arazide bulunan eski top mermisinin fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tekirdağ Kapaklı'da bulunan patlamamış eski top mermisi fünye ile etkisiz hale getirildi. Merminin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği düşünülüyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde patlamamış halde bir top mermisi bulundu. Mermi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

İlçedeki boş bir arazide eski top mermisi gören mahalleli polise haber verdi.

Bomba imha ve polis ekiplerince bulunduğu yerden dikkatlice çıkarılan top mermisi fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Top mermisinin Balkan Savaşı'ndan kalmış olabileceği belirtildi.


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