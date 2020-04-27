Samanyolu Haber /Gündem / Tekirdağ'da virüs korkusundan dezenfektan içen kişi öldü /27 Nisan 2020 11:25

Tekirdağ'da virüs korkusundan dezenfektan içen kişi öldü

Tekirdağ'da virüsten korunmak amacıyla dezenfektan ve etil alkol içtiği öne sürülen bir kişi hayatını kaybetti.

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Çerkezköy’de yaşayan ve psikolojik sorunları olan Barış Çimen’in dün dezenfektan ve etil alkol içtiği öne sürüldü.

Annesi ve ablasının çağırdığı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adam hayatını kaybetti.

Ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen’in kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonrası belli olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hastalara morötesi ışın ve dezenfektan enjeksiyonu yapılması ı istemiş, dünya çaında alay konusu olan öneri sonrası Trump 'şaka yaptım' demişti

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