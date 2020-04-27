Tekirdağ'da virüs korkusundan dezenfektan içen kişi öldü

Çerkezköy’de yaşayan ve psikolojik sorunları olan Barış Çimen’in dün dezenfektan ve etil alkol içtiği öne sürüldü.







Annesi ve ablasının çağırdığı ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adam hayatını kaybetti.





Ailesine dezenfektan ve etil alkol içtiğini söyleyen Çimen’in kesin ölüm nedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme sonrası belli olacak.



