Tekliften ‘Feyzioğlu'na zırh’ çıktı

Muhalefetin ve baroların karşı çıktığı “çoklu baro” sistemini öngören AKP ile MHP’nin birlikte hazırladığı yasa teklifinden, Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanına “yasal koruma” çıktı. Teklifle artık TBB Yönetim Kurulu’nu olağanüstü kurultaya davet etmek için 10 baro yönetiminin imzası “yeterli olmayacak.” Ancak 25 baronun yönetim kurullarının yazılı talebi kabul edilecek. Ancak 25 baronun yönetim kurulu, istemini yazılı beyan etse de olağanüstü kurultayda seçim yapılamayacak.





AKP ve MHP’nin ortaklaşa hazırladığı ve baroların yapısını değiştiren yasa teklifi dün TBMM’ye sunuldu. 27 maddeden oluşan teklife, muhalefet ve barolar karşı çıkarken, teklif, İstanbul, Ankara ve İzmir’de “çoklu baro” kurulmasına zemin hazırlıyor. Buna göre üye sayısı 5 binin üzerinde olan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde, 2 bin üyeyle de baro kurulabilecek. Baro kurulması için 2 bin avukatın imzası ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin de yer aldığı liste TBB’ye verilecek. Kurucular kurulu da en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak, TBB’ye bildirecek. Üye sayısı 2 binin altına düşmesi halinde ise o baro kapatılacak, malvarlıkları TBB’ye geçecek.





TEMSİLE MÜDAHALE



Teklif, baroların ve TBB’nin seçim sistemlerinde bir değişiklik öngörmüyor. Ancak “baroların TBB’de temsil edilmesini” doğrudan değiştiriyor. Mevcut uygulamada, her 100 üyeden sonraki her 300 üye için bir delege seçilirken, teklifle her 5 bin üye için birer delegenin seçilebilmesi öngörülüyor. Böylece Ankara, İstanbul ve İzmir gibi delege sayıları çok olan baroların delegeleri, Anadolu’daki diğer baroların delege sayılarıyla neredeyse eşitlenmiş oluyor.









Teklif, baroların TBB’yi “olağanüstü kurultaya” davet etmesini de zorlaştırıyor. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi baroların da bulunduğu 12 baro yönetimi, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun geçen yılki adli yıl açılışında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapmış olduğu konuşmayı eleştirmiş ve TBB’yi seçimli olağanüstü kurultaya davet etmişti. TBB ise bu talebi reddetmişti. Söz konusu teklifle olağanüstü kurultay için baro yönetiminin imza sayısı 10’dan 25’e çıkarılırken, kurultayda başkan seçimi ise yapılamayacak.





BAROLARA 2020 AYARI

Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020’nin ekim ayının ilk haftasında yapılacak. TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tüm baro genel kurulları “son rakamı çift olan yıllarda”, iki yılda bir olmak üzere ekim ayının ilk haftası içinde gerçekleştirilecek. TBB’nin seçimi ise 4 yılda bir yapılmaya devam edecek. Düzenlemeyle TBB’ye “cüppenin şeklini belirleme yetkisi” de veriliyor. Avukatlar, mahkemelere, “TBB tarafından belirlenen cüppeyle çıkmak zorunda” olacak.





‘BAŞKANA’ BİLGİ

Mevcut yasada, avukatların yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ve cumhuriyet savcısının denetiminde, baro temsilcisinin katılımıyla aranabiliyordu. Düzenleme, “baro temsilcisi” yerine “kayıtlı olunan baronun temsilcisiyle” arama yapılabilmesinin önünü açıyor. Avukatlar denetleme ve şikâyetlerini, “kayıtlı olduğu baro başkanına” vermek zorunda olacak.