Tekmeci Yerkel 6.000 Euro'luk işine başlayamıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına Almanya'da tepkiler sürüyor.







6000 evro net maaşla yeni görevine atanan Yerkel’in tepkiler nedeniyle “işbaşı” yapamadığı öne sürüldü.





Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Yerkel'in 15 Şubat ya da 1 Mart'ta işe başlayabileceği ancak çeşitli bürokratik işlemler ve sağlık kontrolleri nedeniyle, bir süre izin aldığı belirtiliyor.





Yerkel’in göreve başlama tarihinin çeşitli gerekçelerle uzatılmasında, uluslararası boyut kazanan tepkilerin neden olduğu tahmin ediliyor. Perde arkasında “geri alırsın- almazsın savaşı” yaşandığı belirtiliyor.





Eski Ticaret Ateşesi, geçen hafta sonunda odasını boşaltmıştı.



