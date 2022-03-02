Samanyolu Haber /Dünya / ‘Tekmeci’ Yusuf Yerkel tepkilere rağmen 6 bin Euro maaşlı işine başladı /02 Mart 2022 15:18

‘Tekmeci’ Yusuf Yerkel tepkilere rağmen 6 bin Euro maaşlı işine başladı

Soma’da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği faciadan sonra eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’ndaki görevine başladı. Ticaret Ataşesi koltuğuna oturan Yerkel, 6 bin Euro net maaş alacak.

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Soma’da yaşanan ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasından sonra yere yatırılan eylemci madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolusluğu’ndaki işine 28 Şubat’ta başladı.

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel, Türkiye’nin Frankfurt’taki milyonlarca Euro’luk bütçesini de yönetecek.

93 BİN LİRA MAAŞ ALACAK, ALMANYA’DA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Ataması 2021 yılı sonunda yapılan Yerkel, tepkiler üzerine son güne kadar göreve başlamamıştı. Eski Ticaret Ataşesi ise üç hafta önce odasını boşaltmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan gibi Kartal İmam Hatip mezunu olan Yusuf Yerkel, 6 bin Euro net maaşla yeni işine başlarken, bugünkü kurla 93 bin 440 lira maaş alacak. Odasına yerleşen Yerkel’in tüm sosyal hakları, emeklilik primleri ve sağlık ödenekleri Türkiye tarafından karşılanacak.

SENDİKALAR VE TÜRKLER TEPKİLİ
Yerkel’in göreve başlamasının Almanya’ya usulen bildirilip bildirilmediği bilinmiyor. Madenciyi tekmeleme fotoğrafı dünyanın hafızasına kazanan Yerkel görevine başlarken, Almanya’daki sendikalar ve çeşitli Türk dernekleri eylemlere devam edeceğini duyurdu. Madenci Erdal Kocabıyık’ı tekmeledikten sonra “Ayağım incindi” diye rapor alan Yerkel’e, Frankfurt ve çevresinde iş görüşmeleri yaptırılmayacak.

TÜRK YATIRIMLARI YERKEL’E BAĞLI
Yeni Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel, Türkiye’ye Hessen Eyaleti’nden yapılan ticareti yönlendirecek, yatırımlara yöne verecek ve gümrük işlemlerine bakacak. Ayrıca Yerkel, Türkiye’den Almanya’nın en zengin eyaleti Hessen’e gelen Türk firmalarına yapılan ‘marka desteği ya da ihracat desteği’ ödemelerini dağıtacak.

ESKİ BAŞKONSOLOKLUK BİNASINI AKP’LİLERE VERECEK İDDİASI 
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Yusuf Yerkel’in Türkiye’den Frankfurt ve çevresinde emlağa yatırım yapmak isteyen AKP’lilere destek sağlamak amacıyla gönderildiği ileri sürülüyor. Özellikle, eski başkonsolosluk binasının AKP’ye yakın bir vakfa ya da şahsa devrinde rol oynayabileceği belirtiliyor. Bina ise Frankfurt’un en değerli yerinde ve piyasa değeri 10 milyon Euro’yu aşıyor.
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