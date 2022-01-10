Tekmeci Yusuf Yerkel'in yeni 'Ballı Maaşı' ortaya çıktı

TAM ANLAMIYLA TALİH KUŞU KONDU





Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrası eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atandı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yerkel'in, yeni görevinin ayrıntıları ve kazancı da ortaya çıktı.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa'nın finans merkezi sayılan Frankfurt gibi önemli bir yere yapılan bu atama Yerkel'i zengin edecek.İşte 3 ya da 4 yıl boyunca görev yapacak olan Yerkel'in bu sürede, Türkiye'den alacakları:Türkiye'den Almanya'ya gidiş masrafları ve ailesinin yol masrafları karşılanacak. Diplomatik statüsü ve dokunulmazlığı olacak. Gri pasaport kullanacak.Almanya'da en az 6000 Euro (yaklaşık 93 bin TL) net maaş alacak, maaşı Ankara'dan havale edilecek ve bunun dışındaki sosyal güvenlik primleri Türkiye tarafından yatırılacak. Emekliliğine büyük katkı sağlanmış olacak.Kendisi, eşi ve çocuklarının Almanya'daki “acil olsun- olmasın” tüm tedavi masrafları, Euro olarak Türkiye'ye havale edilecek. Bu tedavi masraflarını SGK ödeyecek.Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa, özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde (ingilizce) eğitim veren bir okula gidecekse, devlet bunun bir kısmını üstlenecek.Kıdemine ve kademesine göre, tuttuğu evin büyüklüğü ile kirası da baz alınarak, kira desteği verilecek. Vekaleten değil, asaleten atandığı için bu konuda avantajlı olacak.Görev süresi bitip Türkiye'ye dönerken, “naklihane” hakkından yararlanacak ve istediği eşyayı götürebilecek. Yol parasını devletten alacak. Vergisiz olarak 3 yaşından daha genç veya sıfır model Mercedes'i vergisiz olarak Türkiye'ye götürebilecek.Yurt dışındaki görevi sırasında tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için, Türkiye'de süper emekli olabilecek ve normal emeklilerin bir kaç katı emekli aylığı hakkı kazanacak.