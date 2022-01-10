Samanyolu Haber /Gündem / Tekmeci Yusuf Yerkel'in yeni 'Ballı Maaşı' ortaya çıktı /10 Ocak 2022 09:21

Tekmeci Yusuf Yerkel'in yeni 'Ballı Maaşı' ortaya çıktı

Soma'da 301 işçinin öldüğü maden kazasından sonra eylem yapan maden işçisini yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt Başkonsolosluğu'ndaki yeni görevinin ayrıntıları ortaya çıktı. Ekonomi eğitimi almadığı halde Ticaret Ateşesi olarak atanan Yerkel'e ayda 6000 euro (yaklaşık 93 bin TL) maaş ve son model Mercedes verilecek.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrası eylem yapan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel, Frankfurt Başkonsolosluğu’na "Ticaret Ataşesi" olarak atandı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Özel Kalem Müdür Yardımcısı” olan Yerkel'in, yeni görevinin ayrıntıları ve kazancı da ortaya çıktı.


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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Avrupa'nın finans merkezi sayılan Frankfurt gibi önemli bir yere yapılan bu atama Yerkel'i zengin edecek.

İşte 3 ya da 4 yıl boyunca görev yapacak olan Yerkel'in bu sürede, Türkiye'den alacakları:

1) GRİ PASAPORT VE ÖDEME: Türkiye'den Almanya'ya gidiş masrafları ve ailesinin yol masrafları karşılanacak. Diplomatik statüsü ve dokunulmazlığı olacak. Gri pasaport kullanacak.

2) KESİNTİSİZ 6000 EURO: Almanya'da en az 6000 Euro (yaklaşık 93 bin TL) net maaş alacak, maaşı Ankara'dan havale edilecek ve bunun dışındaki sosyal güvenlik primleri Türkiye tarafından yatırılacak. Emekliliğine büyük katkı sağlanmış olacak.

3) SAĞLIK MASRAFI SGK'YA: Kendisi, eşi ve çocuklarının Almanya'daki “acil olsun- olmasın” tüm tedavi masrafları, Euro olarak Türkiye'ye havale edilecek. Bu tedavi masraflarını SGK ödeyecek.

4) EĞİTİM VE ÖZEL OKUL DESTEĞİ: Çocukları özel eğitime ihtiyaç duyarsa, özel okula giderse ya da evinden uzak yabancı dilde (ingilizce) eğitim veren bir okula gidecekse, devlet bunun bir kısmını üstlenecek.

5) EVİNİN KİRASI DA ÖDENECEK: Kıdemine ve kademesine göre, tuttuğu evin büyüklüğü ile kirası da baz alınarak, kira desteği verilecek. Vekaleten değil, asaleten atandığı için bu konuda avantajlı olacak.

6) SIFIR MERCEDES, SINIRSIZ EŞYA: Görev süresi bitip Türkiye'ye dönerken, “naklihane” hakkından yararlanacak ve istediği eşyayı götürebilecek. Yol parasını devletten alacak. Vergisiz olarak 3 yaşından daha genç veya sıfır model Mercedes'i vergisiz olarak Türkiye'ye götürebilecek.

7) SÜPER EMEKLİLİK ŞANSI: Yurt dışındaki görevi sırasında tüm emeklilik primleri yüksekten yattığı için, Türkiye'de süper emekli olabilecek ve normal emeklilerin bir kaç katı emekli aylığı hakkı kazanacak.
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