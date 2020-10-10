Samanyolu Haber /Gündem / Tekne alabora oldu! /10 Ekim 2020 23:22

Tekne alabora oldu!

İstanbul Fatih-Samatya Sahili açıklarında içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Faciada 2 balıkçı hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı.

SHABER3.COM

İstanbul'un Beykoz'dan yaklaşık 13 metrelik tekneyle avlanmak için denize açılan balıkçılar, Samatya Sahili açıklarında ağlarını denize attı. 

Ağlarını çekmeye başladıkları sırada içinde 13 balıkçının bulunduğu tekne yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

DİĞER BALIKÇILAR KURTARDI

Balıkçılardan 12'si Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve bölgedeki diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. 

Denize düşen bir balıkçı için arama başlatıldı. Kurtarılan 12 kişiden durumu ağır olan 1 balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen balıkçı hayatını kaybetti.

Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, alabora olduğu bölgede uzun süre arama yaptı. Kayıp olan balıkçının bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Teknenin sahilden yaklaşık 1 mil açıkta alabora olduğu öğrenildi.

BATAN TEKNEDEN KURTULAN BALIKÇI: BALIK FAZLAYDI KAYIK KALDIRMADI

Kurtarılan balıkçı Abdullah Çelik, "Balık fazlaydı. Tekne kaldırmadı. Balık fazla olduğu için tekneyi devirdi. Herkes panik içindeydi zaten teknenin altında kaldık." diye konuştu.

İstanbul Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu. Kazada iki balıkçı hayatını kaybetti.

Çelik, "Balığı yakalamıştık, ağa sarmıştık. En sonunda balık sıkıştırdığımız yerden içeri almaya çalıştık, balık biraz fazlaydı. Tekne alabora oldu. Herkes kendi imkânlarıyla çıktı, iki kişi hariç. Onlar vefat etti. Çetin ile Hasan. Aşçı vardı, o da ambardaydı. O 4,5 saat sonra kurtarıldı." diye konuştu.
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