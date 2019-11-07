Teknedeki '16 arkadaşlarını öldürüp' Güney Kore'ye sığınmaya çalışan Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi









İkili geçen Cumartesi günü, Güney Kore karasularına girdikten sonra, gözaltına alınmışlardı.





Güney Kore normalde Kuzey'den kaçanlara iltica hakkı veriyor. Ancak bu vakadaki şüpheliler 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak görüldükleri için Kuzey'e geri gönderildi.





Güney Kore Donanması'nın kalamar avlayan tekneyi alıkoyması iki gün sürdü.





Yonhap Haber Ajansı'nın, yetkililere dayandırdığı haberine göre ikili, geçen ayın sonlarında mürettabatın bir diğer üyesiyle birlikte sert muamelesi yüzünden teknenin kaptanını öldürdüklerini itiraf etti.



