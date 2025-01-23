Samanyolu Haber /Gündem / Teknik Direktör cinayetinde tutuklu sayısı arttı /23 Ocak 2025 17:12

Teknik Direktör cinayetinde tutuklu sayısı arttı

Tekirdağ'da Çorluspor 1947 teknik direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı arttı. 3 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin 9 tutuklunun bulunduğu soruşturmada, olayla ilgili para akışını sağladıkları tespit edilen H.A. ve H.B. Mersin'de, A.A. ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, 22 Kasım günü Muhittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda, şüpheli arkadan yaklaşıp bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Aka, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırganın bindiği otomobil, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terk edilmiş olarak bulundu. Polisin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden tetikçi M.P. (16), cinayetten sonra aracı kullanan İ.T.İ., araçta bulunan Suriye uyruklu O.A.'nın Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 13 şüpheli, Çorlu’da adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden aralarında tetikçi M.P., yaşı 18’den küçük Suriye uyruklu O.A. ile birlikte İ.T.İ., K.Z., Ö.Y., F.Y., D.Y., S.K, M.K. tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 GÜN BOYUNCA TAKİP ETMİŞLER

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından kapsamlı bir çalışma yaptı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarının incelemesinde, şüphelilerin cinayetten 10 gün önce ilçeye gelerek teknik direktör Ersin Aka’yı izledikleri belirlendi.

3 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet masası ekipleri olayda para akışını sağladıklarını tespit ettiği H.A., H.B. ve A.A.'yı takibe aldı. Ekiplerin yaptığı operasyonda H.A. ve H.B. Mersin'de, A.A. da Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. H.A., Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılırken, duruşmaya H.B. Mersin'den, A.A. ise Urfa'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. H.A., H.B. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye çıktı.
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