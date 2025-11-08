Samanyolu Haber /Gündem / Teknofest'te dışkılı dondurmayı bedavaya dağıtmışlar! /08 Kasım 2025 12:03

Teknofest'te dışkılı dondurmayı bedavaya dağıtmışlar!

Teknofestlerde dağıtılan, kışlalarla kamu kurumlarına satılan Alpedo Dondurma’da insan sağlığını ölümcül düzeyde etkileyebilecek dışkı kaynaklı bakteri tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli Alpedo Dondurma’nın sade dondurmasında dışkı kaynaklı ölümcül bakteriler tespit edildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi analiz raporunda üründe Salmonella, Listeria, E.coli, koliform ve Staphylococcus aureus bulunduğu tespit edildi. Bulgular, dışkı kaynaklı bulaşma ve ciddi hijyen sorunu anlamına geliyor.

Alpedo dondurması “yerli ve milli” sloganıyla okullarda çocuklara dağıtılıyor, kışlalara, cezaevlerine, hastanelere, belediye tesislerine ve polisevlerine satılıyor. Teknofest’te de dağıtıldığı biliniyor.

Alpedo Dondurma’nın sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Peker, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılarak 35 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan Kahramanmaraş’taki Ezgi Apartmanı davasında 876’şar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Yıkılan bina ile ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.
