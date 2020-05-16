Teknoloji devi Google büyük bir Antitröst Davası ile karşı karşıya

Hem Adalet Bakanlığı hem de bir grup bölge savcısı Google'ın ana şirketi Alphabet Inc.'ye karşı harekete geçtiği konuşuluyor .





Kulislere yansıya bilgilere göre Adalet Bakanlığı soruşturmada bir hayli ilerledi ve bu yaz Google'a karşı büyük bir Antitröst davası açılacak . Ayrıca Cumhuriyetçi Teksas Başsavcısı Ken Paxton başkanlığındaki savcılar ekibi de muhtemelen sonbaharda, benzer bir davayı açacak .





Soruşturmalar da savcılar Google'ın internet reklamcılık işine odaklandı . Şirket, çevrimiçi yayıncılar ve reklamverenler arasındaki karmaşık zincirdeki hakimiyetinin boyutu inceleniyor . Adalet Bakanlığı da benzer şekilde Google'ın reklam teknolojisini kötüye kullandığı konusundaki iddiaları araştırıyor.





Adalet Bakanlığının Google aleyhindeki bir davaya ilişkin ayrıntılar henüz belli değil . Davalar açılırsa Google'ın için ciddi bir problem haline gelecek . Bu soruşturma ABD'de 1990'ların sonlarında hükümetin Microsoft Corp. aleyhindeki antitröst davasıyla birlikte ABD tarihindeki en önemli antitröst davaları arasında yer alabilir . ABD'de bir süredir Google üzerinde benzer iddialar var Arama devinin eleştirmenleri, Google'a karşı iş uygulamalarını değiştirmesinden şirketin dağılmasına kadar bir dizi yaptırım çağrısında bulunuyor.





Google güçlü bir teknoloji devine dönüştüğü için, uzun süredir federal hükümetin radarındaydı, Ancak uygulama rekabeti yok eden eylemlerinden büyük ölçüde kaçınmıştı Adalet Bakanlığı ile antitröst konusunda yetkili Federal Ticaret Komisyonu, daha önce Google'da kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Ancak bu soruşturma 2013'te kapandı. Şirket ise bazı iş uygulamalarında gönüllü değişiklikler yaptı.







