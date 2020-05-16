Samanyolu Haber /Teknoloji / Teknoloji devi Google büyük bir Antitröst Davası ile karşı karşıya /16 Mayıs 2020 12:17

Teknoloji devi Google büyük bir Antitröst Davası ile karşı karşıya

ABD'de Adalet Bakanlığı ve Bölge Başsavcılıkları Google'a karşı büyük bir Antitröst soruşturması açtılar Hem Federal hem de eyalet soruşturmaları Google'ın reklam konusunda tekel oluşturduğu iddiaları üzerine odaklandı.

SHABER3.COM

Hem Adalet Bakanlığı hem de bir grup  bölge savcısı Google'ın ana şirketi Alphabet Inc.'ye karşı harekete geçtiği konuşuluyor . 

Kulislere yansıya bilgilere göre Adalet Bakanlığı soruşturmada bir hayli ilerledi ve  bu yaz   Google'a karşı büyük bir Antitröst davası açılacak . Ayrıca Cumhuriyetçi Teksas Başsavcısı Ken Paxton başkanlığındaki savcılar ekibi de muhtemelen sonbaharda, benzer bir davayı açacak .

Soruşturmalar da savcılar  Google'ın internet  reklamcılık işine odaklandı . Şirket, çevrimiçi yayıncılar ve reklamverenler arasındaki karmaşık zincirdeki hakimiyetinin boyutu inceleniyor . Adalet Bakanlığı da benzer şekilde Google'ın reklam teknolojisini kötüye kullandığı konusundaki iddiaları araştırıyor.

Adalet Bakanlığının Google aleyhindeki bir davaya ilişkin ayrıntılar henüz belli değil . Davalar  açılırsa Google'ın için ciddi bir problem haline gelecek . Bu soruşturma ABD'de 1990'ların sonlarında hükümetin Microsoft Corp. aleyhindeki antitröst davasıyla birlikte ABD tarihindeki en önemli antitröst davaları arasında yer alabilir . ABD'de bir süredir Google üzerinde benzer iddialar var Arama devinin eleştirmenleri, Google'a karşı iş uygulamalarını değiştirmesinden şirketin dağılmasına kadar bir dizi yaptırım çağrısında bulunuyor. 

Google güçlü bir teknoloji devine dönüştüğü için, uzun süredir federal hükümetin radarındaydı, Ancak uygulama rekabeti yok eden eylemlerinden büyük ölçüde kaçınmıştı  Adalet Bakanlığı ile antitröst konusunda yetkili Federal Ticaret Komisyonu, daha önce Google'da kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Ancak bu soruşturma 2013'te kapandı. Şirket ise  bazı iş uygulamalarında gönüllü değişiklikler yaptı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Teknoloji devi Google büyük bir Antitröst Davası ile... Sonraki Haber >>

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyaon kazası

İlginç Kamyaon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !

Yaşlı Adam lüks aracı parçaladı !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:05