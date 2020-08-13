Teknoloji devi konkordato ilan etti

Konkordato talep eden İstanbul Bilişim’in dava dosyasına giren 564 sayfalık müşteri listesine göre mağdur sayısı 50 bini aştı. Dava dosyasına göre ürünler için 150 milyon TL toplanırken, şirketi geçen yıl devralmış görünen kişi adına 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor.







Son yılların en büyük tüketici mağduriyetine yol açan İstanbul Bilişim ile ilgili açılan dava ve soruşturma dosyasında önemli bilgiler yer aldı. Kimi cep telefonu, kimi televizyon, kimi bilgisayar almak üzere şirketten ürün beklerken, açılan konkordato davası ile şoke oldu. Mali darboğazda olduğu gerekçesi ile konkordato talep eden şirkete mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi, komiser ataması yaptı. Tedbir kararı gereği alacaklılar şirkete yönelik haciz işlemi de yapamadı.





Dava dosyasına giren 564 sayfalık müşteri listesine göre mağdur sayısı 50 bini aşıyor. Toplanan paranın tutarı ise 150 milyon seviyesinde. Binlerce tüketici konkordato davasının sonucunu beklerken, kritik bir bilgiler ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıktı.





İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor. Konu ile ilgili Hürriyet'in ulaşmak istediği Nurettin Yavuz’a ulaşılamadı.





Tüketici avukatı Hıdır Kırkıcı ise “Bu şirket üzerinden çok planlı bir para toplama işlemi yapılmış. Burada, şirket zora düştüğü için ürünlerin gönderilmediği savunması doğru değil. Bunu da savcılık dosyasında görüyoruz. Üzerine tek bir tırnak çakısı bile yok. Bu kişiye yönelik çok sayıda da icra takibi bulunuyor. Nurettin Yavuz’un, bu şirketi alıp 150 milyon TL sermaye taahhüdünde bulunması, hayatın olağan akışına da aykırı” diye konuştu.





Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.