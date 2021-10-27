Teknoloji devleri beklentileri aştı

Teknolojinin iki devi gelirlerini açıkladı Microsoft ve Alphabet, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 33’lük bir büyüme gösterdiler.









Pandemi nedeniyle uzaktan çalışmaya geçişle birlikte bulut bilişime yönelik talebin artması ve küresel olarak yükselen seyahat ve perakende trendlerinin Google’daki reklam satışlarının yükselmesi kazançlar için etkili oldu.





Jefferies analisti Brent Thill, “Bu hisse senetlerinin ikisi de çok büyük performans gösterdi” dedi.





Perşembe günü kazançlarını bildirecek olan Apple ve Amazon’un olumlu eğilimi sürdürmesi bekleniyor. Ancak, Amazon, insanların daha çok evden alışveriş yaptığı 2020’nin üçüncü çeyreğindeki performansını yakalamanın zor olacağı konusunda uyardı.





Microsoft ise beklentilerden yüksek büyüme kaydeden bulut alanı sayesinde yılın son çeyreğinde de güçlü sonuçlar elde edeceği tahmininde bulundu, ancak Surface laptoplar ve Xbox oyun konsollarının tedarik zinciri sorunlarından etkilenmeye devam edeceğini belirtti.





Yüzde 22 ile Microsoft’un üç aylık gelir artışı, yüzde 36 büyüyen bulut bölümünün başarısıyla desteklenerek 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.





Şirketin toplam geliri üçüncü çeyrekte yüzde 22 artışla 45.32 milyar dolar olarak açıklanırken 43.97 milyar dolarlık beklenti aşılmış oldu.





Net kârı ise 20.51 milyar dolar, yani hisse başına 2.71 dolar ile hisse başına 2.07 dolar olan tahminleri aştı.





GOOGLE TEMKİNLİ DAVRANIYOR









Third Bridge analisti Scott Kessler Google’ın büyüme oranlarını ise şu şekilde yorumladı: “Google’ın analitik, yapay zekâ ve makine öğrenimi ile ilgili ürünlere odaklanmak ve sunmak açısından yaptığı şey, onlar için gerçekten fark yarattı.”





Alphabet yöneticileri, arama konusunda alışverişin ve seyahatin yeniden açılmasının, reklam satışlarının geri gelmesinin etkili olduğuna dikkat çekti. Google’dan Philipp Schindler, özellikle “şimdi yakınımda açık” gibi arama eğilimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre dört kat daha yüksek olduğunu söyledi.





Ancak, sonuçların coğrafi olarak dengesiz olduğu konusunda uyardı. Yatırımcılara “Diğer ülkeler, yerel düzenlemelere ve aşılara bağlı olarak, toparlanma konusunda daha yavaş oldu. Belirsizliğin yeni normal olduğu açık. Dünya bir akış içinde” dedi.





Alphabet’in reklamcılık konusunda beklenenden daha iyi performans göstermesi, Apple’ın gizlilik politikalarında yapılan ve reklamverenlerin hedeflenecek kişisel verileri toplamasını zorlaştıran son değişikliklerin şirketin ana işi üzerinde önemli bir engel olmayacağına dair iyimser bir tablo çiziyor.





Alphabet’in finans direktörü Ruth Porat, Apple’ın bu hamlesinin YouTube’un reklam geliri üzerinde yalnızca “mütevazı” bir etkisi olduğunu söyledi. 7.2 milyar dolar olan YouTube’un reklam geliri bir önceki yıla göre yüzde 40 arttı.





537 MİLYON DOLAR ZARARA RAĞMEN YÜZDE 37 ARTIŞ

Twitter’da ise gelirler yıllık yüzde 37 artarak 1,28 milyar dolara yükseldi.





Twitter, hissedarlara toplu dava için ödeme yaptıktan ve yeni ürün geliştirme planına yaptığı yatırımı artırdıktan sonra 537 milyon dolar net zarar da bildirmişti.





Facebook, Apple’ın değişikliklerinin etkisi hakkında biraz daha temkinli davrandı ve yılın geri kalanında “devam eden rüzgarlar” beklediğini söyledi. Sosyal ağ, bir süredir yaşadığı olumsuzluklara rağmen yıllık bazda yüzde 35’lik bir gelir artışı kaydetti.