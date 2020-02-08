Samanyolu Haber /Teknoloji / Teknoloji herkesi duygulandırdı! /08 Şubat 2020 18:51

Teknoloji herkesi duygulandırdı!

"Sanal gerçeklik" teknolojisi bu sefer duygulandırdı.

Ölen kızını böyle sevdi!

Güney Kore’de kızı ölen bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Anne, ölen kızı ile sanal gerçeklikte buluşurken gözyaşlarına boğuldu.

2016 yılında Jang Ji-sung isimli kadının 7 yaşındaki kızı Nayeon geçirdiği bir hastalık sonrası hayatını kaybetti. 

FİRMA GÖRÜNTÜLERİ 8 AYDA HAZIRLADI

"Sanal gerçeklik" projeleri yapan bir firma ise 8 aylık bir çalışma ile ölen kızın görüntüsünü oluşturdu.

Ardından, anne ile kızı sanal gerçeklikte buluşturuldu. Annenin, sanal gerçeklikte kızını sevdiği sırada stüdyodakiler de gözyaşlarını tutamadı.

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