Samanyolu Haber /Dünya / Teknoloji milyarderi cezaevi hücresinde ölü bulundu /24 Haziran 2021 08:46

Teknoloji milyarderi cezaevi hücresinde ölü bulundu

İspanya’da tutuklu bulunan ve vergi kaçırma suçlamasıyla ABD’ye iadesi onaylanan Amerikalı antivirüs yazılımcısı John McAfee, cezaevi hücresinde öldü bulundu. McAfee’nin intihar ettiği belirtiliyor.

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Katalan Adalet Bakanlığı, El Mundo gazetesinin daha önceki bir haberini doğrulayarak, 75 yaşındaki Britanyalı-Amerikalı bilgisayar programcısı John McAfee’nin, İspanya Yüksek Mahkemesi’nin ABD’ye iadesine izin vermesinin ardından Barselona’daki hapishane hücresinde ölü bulunduğunu açıkladı.
 
Bakanlığın açıklamasına göre McAfee’nin ölümünde her şeyin intihara işaret ettiği belirtildi.

Yüksek mahkeme, McAfee’yi vergi kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı ABD’ye iade etmeyi kabul etmişti.

McAfee, geçen yıl Ekim ayında yanında iki kişiyle İstanbul’a gitmek üzere Barselona El Prat Havalimanı’na gelmiş ve yapılan kimlik tespitinin ardından gözaltına alınmış, sonrasında mahkemenin geçici tutuklama kararıyla Brians cezaevine gönderilmişti.

ABD’de 2014-2018 yılları arasında vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee’nin ayrıca, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.

McAfee, tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

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