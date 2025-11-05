Samanyolu Haber /Dünya / Teknoloji savaşında ABD'den Çin'e ağır darbe: Süper çip satılamayacak /05 Kasım 2025 10:29

Teknoloji savaşında ABD'den Çin'e ağır darbe: Süper çip satılamayacak

Beyaz Saray, ABD merkezli teknoloji devi Nvidia’nın en gelişmiş yapay zeka çipi 'Blackwell'in Çin’e satılamayacağını duyurdu. Leavitt, Başkan Donald Trump’ın bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

SHABER3.COM

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Sözcü Karoline Leavitt, ABD’nin yapay zeka teknolojilerinde Çin’e yönelik ihracat politikasına dair açıklamalarda bulundu. Leavitt, Nvidia’nın en gelişmiş çiplerinin Çin’e satışının müzakere konusu olup olmadığı yönündeki soruya yanıt vererek şu ifadeyi kullandı: "Trump bu konuda çok açık konuştu. Blackwell çipleri şu anda Çin’e satmak istediğimiz bir ürün değil."

TRUMP NE DEMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu yaptığı açıklamada, Nvidia’nın en güçlü yapay zeka çiplerinin sadece Amerikan şirketlerine ayrılacağını ve bu teknolojilerin Çin ve diğer ülkelere satışının gündemde olmadığını söylemişti.
