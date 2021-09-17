Teknolojiyi cebimize sığdıran adam Sinclair hayatını kaybetti

Aralarında ZX Spectrum gibi ilk ev bilgisiyarı da olan birçok icatta imzası olan ünlü mucit Sir Clive Sinclair 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.





Sinclair, adını ilk cep hesap makinesini icat ederek duyurmuştu. Daha sonra, kurduğu şirketle makul bir fiyatla bilgisayarları eve taşımayı başararak ZX ile ilk ev tipi bilgisayarı üretti. Sinclair, ZX Spectrum 48K ile Commodore 64'le rekabete girerek oyuncu neslinin karşısına çıktı.





Elon Musk'tan Sinclair paylaşımı





Sinclair'in ölümünün ardından Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk bir tweet atarak "Huzur içinde uyu, Sir Sinclair, o bilgisayarı çok sevdim" yazdı.





Sir Clive Sinclair kimdir?





17 yaşında okulu bırakan ve Sinclair Radioncs'i kurmak için para kazanmak amacıyla teknik gazetecilik yapan ünlü mucit, 4 yıl bu işi yaptı.





1970'lerin başında mevcut modellerin mağaza boyutunda olduğu hesap makinelerini cebe sığdırmayı başardı.





Adını çıktığı 1980 yılından alan ZX80 ile ilk ev bilgisayarını üretti ve piyasada devrim yaptı. Kit halinde 80, montajylı haliyle 100 sterlinden sattı. Rakiplerinin fiyatının 5'te 1'ine denk geliyordu. 50 bin adet satmayı başardı.





Daha sonra ZX81'i çıkardı ve 70 sterlinden tam 250 bin adet sattı. Bu bilgisayarlar sayesinde 3D Monster Maze ve Mazogs gibi oyunlar popüler oldu. 3 yıl içinde 14 milyon sterlin kâr etti.





1982 yılında ZX Spectrum 48K'yı piyasayara sürdü ve oyun rekabetine girdi. Bir nesle ilham kaynağı olan Knight Lore, Chuckie Egg, Jet Set Willy gibi oyunlarla ses getirdi.





1983'te şövalye unvanını aldı





1983'te şövalye ilan edilerek 'Sir' unvanını aldı ve onu tanımayan kalmadı.





Bu sırada başarılı icatlarının yanı sıra başarısız işlere de imza attı. Kazancının büyük bölümünü kaybetmesine neden olan C5 adlı pille çalışan elektrikli üç tekerlekli bisikleti 1985 yılının ocak ayında piyasaya sürdü.





Bir başka icadı ise bir cep TV'si olan Sinclair TV80'di. Belki C5 ve TV80'le o dönem başarıya ulaşamadı ancak bugünkü elektrikli araçların ve cep telefonlarının yolunu açmış oldu.





Son icadı ise A-bike oldu. 12 Temmuz 2006'da piyasaya sürdü. 6 kilo ağırlığında katlanabilen bu mini bisiklet ilk 12 ayında 25 bin sattı. Ancak kısa sürede kopyaları ortaya çıktı. Tekerleklerinin küçüklüğü nedeniyle tehlike yarattığı gerekçesiyle eleştirildi. Sinclair pes etmedi ve 2008'de A-Bike Plus ve 2010'de A-Bike City'yi çıkardı.





Acı haberi duyuran kızı Belinda, Sinclar'in uzun bir hastalık sürecinin ardından, Londra'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Belinda, Guardian'a yaptığı açıklamada "O çok şaşırtıcı bir insandı. Çok zekiydi ve her şeyle ilgiliydi. Kızım ve kızımın kocasıyla mühendislik sohbetleri yapmayı severdi" dedi.Hedefi ilk yıl 100 bin satmaktı, ancak başarısız oldu. Üretimi durdurdu, paraya sıkışında bilgisayar işini de Amstrad'a sattı.İcatlarının yanı sıra yazdığı şiirler, koştuğu maratonlarla da biliniyordu.