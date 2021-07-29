Samanyolu Haber /Ekonomi / Tekrar kapanma korkusu sardı /29 Temmuz 2021 10:37

Tekrar kapanma korkusu sardı

Koronavirüs vakalarında son dönemde yaşanan artış sanayiciyi, esnafı, çalışanı tedirgin ediyor.

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Aşılama oranının düşük kalması, salgın önlemlerinin gevşemesi ile birlikte Türkiye'de artan vaka sayıları iş dünyası tarafından kaygıyla izleniyor.  İş dünyası, son bir buçuk yılda ağır yara alan işletmelerin yeni bir kapanma sürecine girmesi durumunda iflasların peş peşe geleceğini dile getirdi.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Ne yazık ki artan Covid-19 vakaları biraz canımızı sıkmaya başladı. Bir yanda henüz aşısını yaptırmayanlar, diğer yandan aşısını yaptırıp bir rehavet içine girenler maalesef bu sayıların artmasını sağladı. Diğer yandan aşı yaptırmak istemeyenler bir risk alanı oluşturmaya devam ediyor” dedi. Özdebir, Türk Lirası'nın değerini artırmak için üretken bir ekonomi modeline geçilmesinin ve bunun da kısa, orta ve uzun vadeli planlar ile programlanması gerektiğinin altını çizdi.

"Tekrar kapanma demek, iflasların peş peşe gelmesi demektir"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç de yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeniyle tarımla, sanayi ile iştigal eden, ticaret yapan esnafın dayanacak gücü kalmadı. Tekrar kapanma demek, iflasların peş peşe gelmesi demektir” diyerek aşı yaptırmamış olanlara bir an önce aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Bu konunun şakası yoktur. Devam eden pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlere uymak tüm insanlığın menfaatinedir. Hızlı bir şekilde tekrar artan vaka sayıları kontrol altına alınmalıdır. Alınmaz ise tüm iş hayatı ve ülkemiz ekonomisi süreçten çok olumsuz etkilenecektir” ifadelerini kullandı. Yakında okulların açılacağını belirten Bilgiç, vatandaşların aşılama konusunda duyarlı olmasını da talep etti.

"İş yerlerinin bir daha kapanması hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli bir sıkıntı"

Salgında büyük sıkıntı yaşayan esnaf ise acilen önlem alınmasını talep etti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken çok sayıda işyerinin 1.5 yıl boyunca kapalı ya da kısmen kapalı kaldığını söyledi. Palandöken, “İş yerlerinin bir daha kapanması hem ekonomi açısından hem de psikolojik açıdan çok önemli bir sıkıntı yaratıyor. Bunun için mutlak ve mutlak aşı olunmalı. 1.5 yıldır belki destekler alındı ama yapılan destekler de esnafı ayağa kaldıramadı. Şu anda insanlar büyük korku içerisinde, çünkü önünü göremiyor, ‘Acaba böyle bir kapanma olur mu' diye korku yaşıyor” dedi.
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