Samanyolu Haber /Dünya / Tekrar toparladı /29 Temmuz 2021 12:51

Tekrar toparladı

Nisan ayında Annalena Baerbock’un başbakan adayı ilan edilmesinden sonra yapılan kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin yüzde 26’sından fazlasının desteğini alarak ‘en güçlü parti’ konumuna yükselen, Baerbock’un yaptığı bazı hatalar nedeniyle düşüşe geçen Yeşiller toparlanmaya başladı.

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‘Forsa’ tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa Yeşiller’in toplam oyların yüzde 21’ini alacağı saptandı. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde yaşanan sel felaketleriyle mücadelede iyi bir sınav veremediği suçlamalarına hedef olan CDU/CSU’nun ise güven kaybı yaşadığı ortaya çıktı. CDU/CSU’nun yüzde 26, SPD’nin yüzde 15, FDP’nin yüzde 13, AfD’nin yüzde 10 ve Sol Parti’nin yüzde 7 oy alacağı belirlendi.

21 AĞUSTOS’A ERTELENDİ

CDU/CSU’nun seçim kampanyasını önceden planlandığı şekilde ağustos ayı başlarında değil, 21 Ağustos’ta başlatacağı açıklandı. Önceliğin sel felaketi ve yarattığı hasarlarla mücadele olduğuna dikkati çeken CDU ve CSU’lu politikacılar, şu aşamada seçim kampanyası sürdürmenin uygun olmayacağı görüşünde birleştiler. O nedenle de seçim kampanyası startının 21 Ağustos’ta başkent Berlin’de verileceğini açıkladılar.
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