Teksas Eyaleti Trump’a destek için dört eyalete dava açtı





Dava, Cumhuriyetçi Partili Teksas Eyalet Başsavcısı Ken Paxton tarafından, alt mahkeme yerine doğrudan ABD Anayasa Mahkemesi'nde açıldı. Anayasa Mahkemesi'nde üçü Başkan Trump tarafından atanan altı muhafazakar yargıca karşılık üç liberal yargıç görev yapıyor.





Dava, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını değiştirmek için Başkan Trump'ın giriştiği hukuk mücadelesinin son ayağı. Hukuk uzmanları, daha önce başarısız olan girişimler gibi Teksas eyaleti tarafından açılan davanın da Trump için olumlu sonuçlanma olasılığını düşük görüyor.





Demokrat Partililer, Trump'ı kamuoyunun Amerikan seçim sisteminin bütünlüğüne olan güvenin sarsmaya çalışmak ve seçmen iradesini çiğneyerek Amerikan demokrasisine zarar vermekle suçluyor.



