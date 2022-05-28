Teksas'taki okul katliamı, polisin gözünün önünde gerçekleşmiş

Hayatta kalanlar ise saldırgan sınıfa girdikten sonra yaşanan korkunç anları anlattı. Bir çocuk CBS’in yerel televizyon kanalına, Ramos'un "ölüm zamanı" dediğini söyledi. 11 yaşındaki bir kız çocuğu da CNN televiyonuna, bir sınıf arkadaşının kanını kendi üzerine bulaştırıp ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını anlattı.

VOA'nıngöre, Yetkililer dün, 18 yaşındaki Salvador Ramos tarafından düzenlenen saldırı hakkında yeni ayrıntılar açıkladı. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Müdürü Albay Steven McCraw, basın toplantısında, polisin takviye ekipler için yaklaşık bir saat beklemekle "yanlış karar" verdiğini kabul etti.Albay Steven McCraw , polis memurları sınıfın dışındaki koridorda daha fazla yardım beklerken, çocuklar dahil hayatta kalanların içeriden acil yardım hattı 911’i aradıklarını söyledi.McCraw, gazetecilere yaptığı açıklamada, saha komutanının sınıfa girmeden önce özel olarak eğitilmiş bir taktik ekibi beklemesi için "yanlış bir karardı" dedi.McCraw, kimliğini açıklamadığı bir kişinin, 12.03'ten başlayarak 911'i defalarca aradığını ve polise fısıldayarak çok sayıda ölü olduğunu ve hala "sekiz ila dokuz" öğrencinin hayatta olduğunu söylediğini aktardı. McCraw, ‘’Bir öğrenci 12.47'de aradı ve operatörlerden polisi ‘şimdi’ göndermesini istedi’’ diye konuştu.McCraw'a göre, ABD Sınır Devriyesi taktik ekibi bir hademenin anahtarlarını kullanarak kilitli kapıyı açıp Ramos'u öldürdüğü 12.50’ye kadar polis memurları sınıfa girmedi.Saldırıya ilişkin önceki bazı resmi açıklamalardan keskin bir şekilde farklı olan yeni zaman çizelgesi, polisin daha erken müdahale etme fırsatının olup olmadığı tartışmalarını alevlendirmişti.Teksas Kamu Güvenliği Dairesi sözcüsü Victor Escalon dünkü basın toplantısında, Ramos'un kamyoneti ile bina yakınında kaza yaptıktan sonra, okulda görevli bir polis memuruyla karşılaştığı şeklindeki ilk haberlerin yanlış olduğunu söylemişti.Bunun yerine, Ramos bir çite tırmandı ve kazadan 12 dakika sonra saat yerel saatle 11:40 civarında kilitli olmayan bir kapıdan binaya girdi. Okuldaki bir üçüncü sınıf öğrencisinin babası Miguel Cerrillo'ya göre, normalde kilitli olan kapı, ödül gününe katılan velileri ağırlamak için açık bırakılmış olabilir.Sözcü Escalon, müdahale eden iki polis memurunun dört dakika sonra okula girdiğini, ancak Ramos'un kendilerine çok sayıda el ateş etmesinden sonra siper aldıklarını söylemişti.Escalon, saldırganın, bir ABD Sınır Devriyesi taktik ekibi tarafından vurulup öldürülmesinden bir saat önce, çoğu 9 ve 10 yaşlarındaki kurbanlarının birbirine açılan sınıflarında barikat kurduğunu kaydetmişti.Ancak güvenlik güçlerininin telsiz radyosu, Ramos'un öldürüldüğünü ve kuşatmanın sona erdiğini söylediğinde saatler 12.58'i gösteriyordu.Escalon, bu süre zarfında memurların öğrencileri ve öğretmenleri tahliye ederken destek için, müzakereciler ve taktik ekipler çağırdığını söylemişti.Polisin baskınından önce geçen sürenin, güvenlik güçlerinin okullarda kan dökülmesini durdurmak için benimsenen saldırganla derhal yüzleşme yaklaşımıyla çeliştiği yorumları yapılıyor.Dün erken saatlerde, saldırı sırasında okul dışındaki çaresiz ebeveynleri, memurlara binaya baskın yapmaları için yalvarırken ve bazılarının zapt edilirken gösteren videolar ortaya çıkmıştı.Dokuz okulu içeren öğretim bölgesi, internet sitesine göre, dört kişiden oluşan kendi polis gücüne sahip. Öğrencilere karantina, tahliye ve diğer güvenlik prosedürleri konusunda eğitim de veriliyor.Mart ayında da okul polis departmanı, lisede "aktif nişancı eğitimi" düzenledi. Eğitim memurlarından biri, Salı günü öldürülen öğretmenlerden biri olan Eva Mireles'in kocası Ruben Ruiz'di.Müfettişler ise hala saldırının sebebini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Lise eğitimini yarıda bırakan Ramos'un sabıka kaydı ve akıl hastalığı geçmişi yok. Ancak Vali Abbott'a göre Ramos saldırıdan dakikalar önce Facebook’ta "bir ilkokulu havaya uçurmak" üzere olduğunu söyleyen bir ileti paylaştı.ABD'de yaklaşık on yılın en kanlı okul saldırısı olan silahlı saldırı, silah yasaları konusunda uzun zamandır süren ulusal tartışmayı şiddetlendirse de ülkenin önde gelen silah hakları savunuculuğu grubu Ulusal Silah Birliği, Houston'da yıllık toplantısını bugün başlattı. Eski Başkan Donald Trump ve Teksas Senatörü Ted Cruz dahil önde gelen Cumhuriyetçiler’in toplantıya hitap etmesi bekleniyordu.Ancak Amerikan basınına göre, toplantıda kürsüye çıkması planlanan Cumhuriyetçi Teksas Valisi Greg Abbott, bunun yerine önceden kaydedilmiş bir konuşma ile katılım gösterecek ve diğer yetkililerle öğleden sonra bir basın toplantısı için saldırının yaşandığı Uvalde kasabasına gidecek.Teksaslı bazı Kongre üyeler ise etkinlik başlamadan geri çekildi. ABD Senatörü John Cornyn ve Temsilciler Meclisi Dan Crenshaw, programlarında değişiklik olduğunu söyleyerek katılmama kararı aldı.NRA ise internette yaptığı bir açıklamada, katılımcıların saldırının kurbanları için dua edeceğini, vatansever üyelerini tanıyacağını ve okulları güvenli hale getirme taahhütlerini iki katına çıkaracağına söz vereceklerini kaydetti.Kongre’yi yeni silah kısıtlamalarını onaylamaya çağıran Demokrat Başkan Joe Biden da Pazar günü Uvalde'yi ziyaret edecek.