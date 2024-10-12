Teksas milletvekili dünya çocuklarını kabul etti

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Teksas Milletvekili Sheryl Cole, 25 ülkeden gelen yaklaşık 70 öğrenciden 23’unu eyalet meclisi binasındaki ofisinde misafir etti.Milletvekili Cole, eyalet meclis binasında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti. Toplantıda katılımcı öğrencilerle tek tek tanıştıktan sonra öğrencilere hitaben “Sizleri meclisimizde görmekten büyük mutluluk duyduk” dedi. Uzun süre öğrencilerle sohbet eden Milletvekili Cole, öğrencilerin kendi kültür ve ülkeleri ile ilgili anlatımlarını dinledi.Ziyarette öğrenciler ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Milletvekili Cole’a sundu. Milletvekili Cole öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyaretten sonra öğrenciler mecliste üç şarkıdan oluşan mini bir gösteri yaptı. Milletvekili Cole gösterinin başından sonuna kadar öğrencilere eşlik etti.Gösteriden sonra öğrenciler farklı milletvekillerinin ofislerinden gelen izleyicilere ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Ardından Capitol binasını gezen IFLC’nin genç yetenekleri, tarihi binada bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.