Samanyolu Haber /Dünya / Teksas’taki kızamık salgını endişe veriyor /17 Şubat 2025 10:53

Teksas’taki kızamık salgını endişe veriyor

Teksas eyaletinin batısında çocuklar ve gençler arasında artan kızamık vakalarının sayısı 48’e yükseldi. Bu vaka sayısı eyaletteki kızamık vakalarında son 30 yılda yaşanan en büyük artışa işaret ediyor. Eyalet sağlık yetkilileri 13 kişinin hastanede tedavi edildiğini açıkladı. Hastalanan kişilerin ya aşısız olduğu ya da kızamık aşısı olup olmadıklarının bilinmediği belirtiliyor.

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Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Departmanı sözcüsü Lara Anton, vakaların Mennonit olarak bilinen Hristiyan Proteston grupta yoğunlaştığını ifade etti. Anton, Gaines County'nin oldukça kırsal bir bölge olduğunu ve bu nedenle ailelerin çoğunun çocuklarını küçük özel okullara gönderdiğini ya da evde eğitim aldığını söyledi.

Yerel sağlık yetkilisi bu grubun aşı olmamasının nedeninin bağlı oldukları kilise olmadığını, tamamen kişisel bir tercih olduğunu belirtti.

Yaşadığı yer dışına çıkmamış bir gençte de görüldü

Sağlık yetkilileri ayrıca okulları kızamık belirtilerini tespit etme konusunda eğitmeye ve aileleri çocuklarını aşılatmaya teşvik etmeye çalışıyor.

Vakalar, Teksas'ın New Mexico sınırına yakın ve nüfusu az kırsal bir bölgesinde görülürken, Gaines County'de merkez üssü konumunda. Ancak çevredeki başka bölgelere de tek tük vakalar şeklinde yayılmaya başladı.

Komşu New Mexico eyaletinde de aşı olmamış bir gençte kızamık vakası görüldü. Eyalet yetkilileri gencin yakın bir geçmişte seyahat etmediğini, Teksas’ta bilinen vakalara maruz kalmadığını bildirdi.

Teksas Eyalet Sağlık Hizmetleri Dairesi verilerine göre, 1996 yılında Teksas'ta 49 kızamık vakası görüldü. Resmi verilere göre 2013 yılında Asya'ya seyahat eden bir kişinin aşıdan kaçınan bir toplulukla etkileşime girmesinin ardından 27 vaka tespit edildi.
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