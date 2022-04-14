Teksas Valisi göçmenleri Kongre binası önüne taşıdı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletteki düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup başkentteki Kongre binası önüne bırakma sözünü uygulamaya geçirdi. Teksas'tan Washington DC'ye varan otobüsten Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan düzensiz göçmenler indi. ABD'de Cumhuriyetçi Partili Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletteki düzensiz göçmenleri otobüslere doldurup başkentteki Kongre binası önüne bırakma sözünü uygulamaya geçirdi. Teksas'tan Washington DC'ye varan otobüsten Nikaragua, Venezüella, Kolombiya, Küba'dan düzensiz göçmenler indi.





Teksas Valiliği'nden yapılan açıklamada, eyaletteki göçmenleri otobüsle ABD başkentine bırakma eyleminin, 'Başkan Joe Biden'ın yönetiminin Başlık 42 düzenlemesi kapsamındaki sınırdışıları sona erdirme kararına Vali Greg Abbott'ın verdiği karşılık olduğu' belirtildi.





Önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid pandemisi gerekçesiyle 2020 yılında uygulamaya koyduğu halk sağlığı yasasının Başlık 42 düzenlemesi, sığınma ve insani koruma talep etseler bile düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınırdışı edilmelerini içeriyordu.





Biden yönetimi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Kovid'in artık Amerikan halkı için kritik bir sağlık tehdidi oluşturmadığını açıklamasının ardından Başlık 42 düzenlemesini iptal etme kararı aldı. Yönetim, 1 Nisan'daki açıklamasında, uygulamanın 23 Mayıs'ta sona ereceğini duyurarak ABD yetkililerine ABD-Meksika sınırına göçmen varışlarında beklenen artışa hazırlanmaları için zaman verdi.



