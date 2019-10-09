Teksas ve California'da IFLC rüzgârı

17'nci Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC), Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas ve California eyaletlerinde büyük ilgi gördü.





Teksas’ın Houston, Kaliforniya’nın da Los Angeles şehirlerinde yapılan program birçok kişi katıldı.













EGE'DE CAN VEREN YEDİ ÖZGÜRLÜK YOLCUSU UNUTULMADI





Programda öğrenciler Tükçe, İngilizce başta olmak üzere farlı dillerde şarkılar seslendirdi. Öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı.





Festivalde 27 Eylül’de Ege Denizi'nde fiber teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden beşi çocuk yedi özgürlük yolcusu unutulmadı.





Programlarda Türkiye’de hapse atılan on binlerce masum insanın maruz kaldığı hukuk ihlalleri bir kez daha hatırlatıldı.







Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen Enes Kanter de programa canlı video ile bağlandı.





Kanter farklı ülkelerden gençlerin sahnede verdikleri mesajla dünya barışı adına umut vadettiğini kaydetti.





FİNALDE YENİ BİR DÜNYA ŞARKISI





Festivalde 4 kıtadan öğrenciler yer alırken dünya barışı için mesajlar verildi.





Programın final sahnesinde öğrenciler güftesi M. Fethullah Gülen Hocaefendi'ye, bestesi Bülent Kars'a ait "Yeni Bir Dünya" şarkısını seslendirdi.





