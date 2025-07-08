Samanyolu Haber /Dünya / Teksas yüzyılın felaketini yaşıyor: Kayıp çocuklar aranıyor, ölü sayısı arttı /08 Temmuz 2025 09:31

Teksas yüzyılın felaketini yaşıyor: Kayıp çocuklar aranıyor, ölü sayısı arttı

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşanan sel felaketi 104 can aldı. Çocukların da bulunduğu kamp alanlarını vuran sel, büyük yıkıma neden oldu. Yetkililer kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Yetkililer sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek, burada 28'i çocuk 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

KAYIP ÇOCUKLAR ARANIYOR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre selin vurduğu bölgeler arasında bulunan Camp Mystic adlı Hristiyan yaz kampında ise durum daha da vahim. Kamptan yapılan açıklamaya göre 27 kampçı çocuk ve bir danışman öğretmen selde yaşamını yitirdi. Ayrıca kamptan 10 kız çocuğu ve bir rehberden hâlâ haber alınamıyor.

CNN’in haberine göre, Travis, Burnet, Kendall, Williamson ve Tom Green ilçelerinde de ölümler yaşandı. Travis’te yedi, Burnet’te üç, diğerlerinde toplam beş kişi hayatını kaybetti. Leavitt’in duyurduğu rakamlara dahil edilmeyen bir kayıp kişiyle ilgili ise henüz bilgi bulunmuyor.

'SEL UYARISI VERDİK' DEDİLER AMA...
Beyaz Saray’dan gelen açıklamalarda, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin gerekli uyarıları zamanında yaptığı savunuldu. Leavitt, “Zamanında ani sel uyarıları verdiler, rekor düzeyde hazırlık süresi sağlandı” diyerek eleştirileri reddetti. Ancak New York Times, Trump dönemindeki bütçe kesintilerinin bu uyarı mekanizmalarını zayıflatmış olabileceğini öne sürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de felakete dair taziye mesajı yayımladı. Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla, “Genel Sekreter yaşanan trajik can kaybından dolayı derin üzüntü duymaktadır” ifadeleriyle Teksas halkına destek mesajı gönderdi.

TRUMP ZİYARET EDECEK
ABD Başkanı Donald Trump, Kerr Bölgesi için büyük afet bildirgesini imzaladıktan sonra bölgeyi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Ziyaretin geçici olarak Cuma günü gerçekleşmesi öngörülüyor. Trump, ilk müdahale ekiplerine ihtiyaç duydukları tüm kaynakların sağlanacağını belirtti.

Öte yandan bölgedeki tehlike henüz geçmiş değil. Yetkililer, sahadaki durumun tehlikeli olmaya devam ettiğini söyleyerek vatandaşları gerekli önlemleri almaya çağırdı.

4 TEMMUZ'DA GELEN FELAKET
ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.
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