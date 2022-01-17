Samanyolu Haber /Dünya / Teksas'ta bir sinagogda rehine krizi /17 Ocak 2022 07:45

Teksas'ta bir sinagogda rehine krizi

Texas eyaletinin Dallas kenti yakınlarında bir sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı.

SHABER3.COM

Söz konusu kişilerin Cumartesi sabahı ayin sırasında rehin alındığı ve aralarında sinagog hahamının da olduğu kaydedildi.

Rehine krizi sona ermeden önce silah ve patlama sesleri duyuldu. Daha sonra da saldırganın öldüğü açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu FBI, sinagogda insanları rehin alan kişinin İngiliz vatandaşı 44 yaşındaki Malik Faysal Akram olduğunu açıkladı.


Öncesinde Federal Soruşturma Bürosu FBI’dan uzmanlar Akram'la saatlerce süren müzakereler yürüttü.

Olay ayin canlı yayınlandığı sırada meydana geldi.

Bir kişi olay başladıktan 6 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Kurtarma ekipleri sinagoga girdi ama saatler süren rehine krizinin nasıl sona erdiği, saldırganın nasıl öldüğü netleşmiş değil.

Akram, Aafia Siddiqui’nin serbest bırakılmasını istiyordu.

Siddiqui, Pakistanlı bir nörolog, Amerika’da 86 yıl hapis cezasıyla cezaevinde.

Siddiqui, Afganistan’da tutukluyken Amerikalı askeri yetkilileri öldürmeye çalışmaktan suçlu bulunmuştu.

Başkan Joe Biden olayın sona ermesinin ardından yazılı bir açıklamayla güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Biden konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulundu ve olayı terör eylemi olarak niteledi.

ABD Başkanı silah satışları konusuna yeterince odaklanılmadığını kaydetti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Bennett, olayın Yahudi karşıtlığının hala mevcut olduğunu gösterdiğini ve bununla dünya genelinde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.
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