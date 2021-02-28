Samanyolu Haber /Gündem / Teksas'ta felakete yol açan 'sahte kar mı?' yağdırıldı: Bu komploya inan çok /28 Şubat 2021 09:55

Teksas'ta felakete yol açan 'sahte kar mı?' yağdırıldı: Bu komploya inan çok

ABD’nin Teksas eyaletinde binlerce kişi, karın sahte olduğunu iddia ederek bunu deneylerle kanıtlamaya çalıştı. Komplo teorisyenlerine göre hükümet sahte kar gönderiyor.

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Geçen hafta Teksas çok büyük bir kış fırtınası yaşadı ve sıcaklıklar -19C ‘ye düştü. Fırtına sebebiyle elektrik kesintisi, su kesintisi gibi sıkıntılar yaşandı ve  konut sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

 “Hükümet sahte kar gönderdi” teorisi

Ortaya atılan teorilerden biri bunun aslında hükümetin hatası olduğu ve hükümet tarafından gönderildiği yönündeydi. Hatta bazı kişiler yağan karın normal kar değil, sahte kar olduğunu iddia ettiler. Komplo teorisine göre, hepsi “maviye” oy atmadığı için  Texas’a ders vermek amaçlıydı.

 Karı yakarak kanıtlamaya çalıştılar

Bunu takiben, bir avuç dolusu komplo teorisyeni, karın gerçek olmadığını, erimediğini göstermek için yakarak herkese kanıtlamak için kolları sıvadı.

Teksas’ta karın sahte olduğunu kartopu yakarak “ifşa eden” insanların videoları sosyal medyada viral oldu.

Onlarca Teksaslı deney yapıp yayınladı

Başkan Joe Biden’ı sahte kar yapmakla suçlarken, insanlar karların yaksalar da erimediğini, bunun yerine sadece ateşin karda siyah iz bıraktığını ve garip bir koku çıkardığını anlatan videolar yayınladılar. Çok sayıda video, yeni yapılan kartopuna mum, çakmak veya diğer aletleri tutan insanları gösteriyor ve karın erimediği sadece siyaha döndüğü görülüyor.

Öyle görünüyor ki, kar ateşe maruz kaldığında erimek yerine yanıyor.

Karın erimemesinin bilimsel nedeni

Öte yandan bu olayın bilimsel bir açıklaması var. Kardan eriyen suyun gelmemesinin nedeninin, bu hava olgusunun herhangi bir siyasi organ tarafından yapay olarak üretilmesiyle hiçbir ilgisi yok. Öyleyse bir mum veya çakmakla ısıttığınızda kar neden erimiyor?

Bilimsel olarak buna süblimleşme deniyor: Kar ısıttığınızda katıdan gaza dönüşür ve buhara dönüşerek kaybolur. Basitçe anlatmak gerekirse, karın doğrudan yüksek sıcaklıktaki ısıya maruz kalması onu buharlaştırır. Ayrıca yandığında, kül benzeri bir kalıntı bırakır.

Siyah izler kara ait değil

Videolarda kar üzerinde görünen siyah kalıntılar, kardan ziyade mumlardan ve çakmaklardan gelen herhangi bir yakıt kaynağını yakarken oluşan parçacıklardır. Bu, bir mumu bir yüzeye yakın tuttuğunuzda ve yüzey mum isi ile lekelendiğinde de olur.

Deneyler devam ediyor

Ancak deneyler ve paylaşımlar devam ediyor. Pek çok komplo teorisyeni kendilerine normal karla karışık sahte kar da gönderildiğini iddia ediyor. Diğer eyaletlerdeki sakinler de, şu anda internet üzerinden yürütülen deneye katılmaya karar verdiler.

Diğer eyaletler de katıldı

Teksas ve diğer güney eyaletlerindeki evler bu kadar düşük sıcaklıklar için donatılmadığından, insanlar sosyal medyada paylaştıkları zorlu yaşam koşullarını paylaştılar. Bu paylaşımlarda buz saçaklarının el yıkamak ya da sifon çekmek için eritildiği görünüyor. Diğer eyaletlerdeki insanlar, yaşadıkları yere yağan kar ile Teksas’taki sahte kar arasındaki farkı gösteren veya bazı durumlarda orada yağan karın da yapay olduğunu gösteren videolar yüklüyorlar.

Sonuçlar şaşırtıcı derecede aynıydı yani kar başka yerlerde de sahteydi.  Kar yine yandı ve siyaha döndü, erimedi.

Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk hava ABD-Meksika sınırında

Son yıllarda pek görülmeyen şiddetli hava koşulları diğer güney eyaletlerini de etkiledi. Bilim insanları, Kuzey Kutbu’ndaki ısınmanın benzeri görülmemiş havanın sebebi olabileceğini söylüyor. Kuzey Kutbu’ndaki yüksek sıcaklık, Kuzey Kutbu’ndan gelen soğuk havayı güneye ABD-Meksika sınırına kadar itiyor olabilir. Buna rağmen insanlar, her şeyin havayı kontrol eden hükümetle ilgili olduğunu iddia ediyorlar. Bazıları, bunların hepsinin birinin havayı kontrol etmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Ve bu iddialara göre Teksas’taki tüm kar fırtınalarının arkasında Başkan Joe Biden var.

Öte yandan komplo teorisyenleri, Texas’taki sıcaklıklar 20C yükseldiğinde ve su birikintileri de tamamen kaybolmaya başladığında, karın gerçeğe çok yakın üretildiğini söylüyor. Bununla birlikte, yanıt olarak, çok sayıda bilim insanı, öğretmen, akademisyen ve profesyoneller yanan karın arkasındaki gizeme açıklama getirebiliyor.
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