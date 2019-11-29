Teksas'ta Petrokimya Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

Amerika’nın Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde başlayan yangın iki gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle bölgede yaşayan 60 bin kişi evlerini boşalttı.





Tesiste yaşanan bir patlamayla başlayan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan yangın nedeniyle havaya zehirli kimyasallar da karışmaya devam ediyor.





Teksas Çevre Kalite Komisyonu, plastic ve benzeri ürünler üretilen tesisteki yangın neticesinde havaya karışan gazların insanlarda göz, burun ve boğazda rahatsızlıklar ve nefes darlığına neden olabileceğine belirtiyorlar. Komisyon, bölgedeki su kaynaklarında herhangi bir kirlenme tespit edilmediğini açıkladı.



