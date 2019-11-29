Samanyolu Haber /Gündem / Teksas'ta Petrokimya Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor /29 Kasım 2019 14:18

Teksas'ta Petrokimya Tesisindeki Yangın Kontrol Altına Alınamıyor

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Amerika’nın Teksas eyaletinde bir petrokimya tesisinde başlayan yangın iki gündür kontrol altına alınamıyor. Yangın nedeniyle bölgede yaşayan 60 bin kişi evlerini boşalttı.

Tesiste yaşanan bir patlamayla başlayan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan yangın nedeniyle havaya zehirli kimyasallar da karışmaya devam ediyor.

Teksas Çevre Kalite Komisyonu, plastic ve benzeri ürünler üretilen tesisteki yangın neticesinde havaya karışan gazların insanlarda göz, burun ve boğazda rahatsızlıklar ve nefes darlığına neden olabileceğine belirtiyorlar. Komisyon, bölgedeki su kaynaklarında herhangi bir kirlenme tespit edilmediğini açıkladı.

Houston şehrinin 145 km doğusunda bulunan tesisin daha önce de çevre kirliliği ve önlemler konusunda kötü bir karneye sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Yetkililer devam eden yangın sırasında çevrede sürekli hava kalitesini gözlemleyen ölçümler yapıyorlar. Polisin de boşaltılan evlerin bulunduğu bölgelerde hırsızlık olmaması için sürekli devriye gezdiği belirtiliyor.

Yangına sebep olan patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Söz konusu yangın bu yıl bölgedeki petrokimya tesislerinde yaşanan dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.

Meydana gelen güçlü patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin de zarar gördüğü ifade ediliyor.
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