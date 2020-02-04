Samanyolu Haber /Dünya / Teksas'ta üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, bir yaralı /04 Şubat 2020 00:22

Teksas'ta üniversiteye silahlı saldırı: 2 ölü, bir yaralı

ABD'de yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Teksas'taki A&M Üniversitesi'nde yaşandığı bildirilen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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ABD'nin Teksas eyaletindeki A&M Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

A&M Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, kampüste silahlı saldırının meydana geldiği, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

sputnik'in haberine göre; üniversite, tedbir olarak öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kampüsten ayrılmamaları gerektiğini açıkladı.

Üniversite kampüsüne polislerin intikal ettiği bildirilirken, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kampüste eğitime ara verildiği duyuruldu.
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