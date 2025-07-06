Teksas'taki sel felaketinde en az 50 ölü, 27 çocuk kayıp

ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.





Teksas'ta selden en fazla etkilenen yerlerden Kerr County Şerifi Larry Leitha düzenlediği basın toplantısında "Kerr'de 43 ceset bulduk. Bunların 28'i yetişkin ve 15'i çocuk" dedi. AFP'nin haberine göre, bölgedeki diğer üç yerleşim yerinde ise yedi kişi daha seller nedeniyle hayatını kaybetti.





Sel felaketinin yaşandığı bölgede kayıpları aramaya yönelik çalışmalar sürüyor.





Çok sayıda çocuk kayıp

DW Türkçe'nin haberine göre Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick ve Şerif Leitha dün yaptıkları açıklamada Kerr County'de sel basan bir yaz kampındaki 20'den fazla kız çocuğunun da kayıp olduğunu bildirdi.





Kampta kalan 27 kız çocuğunun hayatından endişe ediliyor.





Şiddetli yağmur nedeniyle 45 dakikada yaklaşık sekiz metre yükselen Guadalupe Nehri kıyısındaki kampta yaklaşık 750 çocuk kalıyordu.





Kampta kalan çocuklarının çoğunun kurtarıldığı belirtildi. ABD medyası çocukların ailelerine dayandırdığı haberlerde en az dört çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.





Teksas Valisi Greg Abbott, nehir kenarında kamp yapanların da kurtarıldığını, sel felaketinin yaşandığı bölgeden toplam 850 kişinin tahliye edildiğini, sekiz kişinin yaralandığını söyledi.





Vali Abbott, sel fekaleti nedeniyle mağdur olanlara daha fazla maddi destek sağlayabilmek için afet durumu ilan etti.





Trump: Şoke edici

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada Teksas'ta yaşananların "şoke edici" olduğunu söyledi.





Trump, Teksas'ın federal yardım alıp almayacağına dair soruya, "Elbette, bununla ilgileneceğiz. Valiyle birlikte çalışıyoruz" yanıtını verdi.



