Samanyolu Haber /Dünya / Teksas'taki tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı /10 Mart 2021 23:55

Teksas'taki tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Teksas Valisi Greg Abbott'ın açıklaması sonrasında eyaletteki tüm koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtildi.

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ABD'nin Texas eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı maske takılması zorunluluğu ile restoran ve diğer iş yerlerine getirilen tüm kısıtlamalar kaldırıldı. 

Teksas Valisi Greg Abbott'ın geçen haftaki "ekonomik yıkıma" karşı tüm Covid-19 önlemlerinin kaldırılacağı ve eyaletin "yüzde yüz açılacağı" açıklamasının ardından bugün tüm kısıtlamalar sona erdi. 

Sputnik'te yer alan habere göre ABD genelinde California'nın ardından en fazla vakanın görüldüğü ikinci eyalet olan Teksas'ta önlemlerin kaldırılması, sağlık uzmanları arasında endişeye neden oldu. 

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalette aşılama oranının ülke genelindeki diğer eyaletlere göre düşük olması da dikkati çekiyor.  

covid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de şimdiye kadar 29 milyondan fazla kişide Covid-19 tespit edilirken, 527 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

© Sputnik

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