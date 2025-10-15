Samanyolu Haber /Gündem / Tekstilin patronları isyan bayrağı açtı: 'Bizi felaket bekliyor' /15 Ekim 2025 09:50

Tekstilin patronları isyan bayrağı açtı: 'Bizi felaket bekliyor'

Üretimde yaşanan sorunların ardından Türk sanayisinin önemli firmaları tehdit altında kalırken, Kiğılı markasının Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, katıldığı etkinlikte “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız” ifadelerini kullandı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de sektördeki mevcut duruma dikkat çekerek "Bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve faizi indirme imkânınız yok" şeklinde konuştu.

2025 yılında hız kazanan konkordato ve iflas furyasının ardından başta tekstil ve perakende sektörü olmak üzere Türk sanayisinde büyük bir darboğaz görülüyor. 

Türkiye'deki fabrikalarını tek tek kapatarak Mısır'a taşınan dev firmalara her gün bir yenisi eklenirken, Artaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sahipleri mevcut duruma dikkat çekerek ekonomi yönetimine seslendi. 

'BİZİ BÜYÜK BİR FELAKET BEKLİYOR'
Artaş Holding'in düzenlediği panelde konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı” ifadelerini kullandı. 

59 ülkede 1.300'ün üzerinde mağaza ile hizmet veren sektörün en büyük markalarından LC Waikiki'nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: 

'ARTIK FAİZ İNDİRME İMKANI YOK'
“Bugün 55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Perakende sektörü AVM’lerle büyüdü. Burada edindiğimiz tecrübelerle yurtdışında büyüdük. AVM’ler olmasaydı bizim caddelerde büyümemiz mümkün değildi. Yurtdışında bu kadar büyüyorsak Türkiye’deki tecrübelerle oldu. AVM’lerle perakende sektörü et ve tırnak gibi” diye konuştu.

Bugün kendi işleri iyi olsa ve büyümeye devam etseler de sektörde işlerin çok iyi olmadığını belirten Vahap Küçük, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
