Samanyolu Haber /Gündem / Tektonik plakalar kaydığı için deprem sonrası yıkılmalar oluyor /06 Şubat 2023 16:32

Tektonik plakalar kaydığı için deprem sonrası yıkılmalar oluyor

Türkiye'deki depremin kayma yani plakaların birbirine değmesiyle oluştuğunu belirte deprem uzmanı Chad Myers, Türkiye’deki şiddetli depremde şu önemli noktaya dikkat çekiyor; “Bu durum çok önemli çünkü binalar ileri geri gitmek istemiyor. Ve sonra ikincil dalgalar da gelip gitmeye başlıyor.”

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı



Deprem uzmanı Chad Myers, Türkiye’deki şiddetli depremin yer altındaki tektonik plakalar doğrultusundaki fayların hareket etmesiyle oluştuğunu ve depremlerin haftalar hatta aylarca devam edebileceğini söyledi. 

Ünlü deprem uzmanı Myers, CNN’e yaptı açıklamada “Her zaman merkez üssü hakkında konuşuruz, ancak bu durumda epi-hattı hakkında konuşmalıyız. Arap ve Avrasya olmak üzere iki büyük tektonik levha, Türkiye'nin güneydoğu illerinin altında yer alır. Bu fay hattı boyunca yaklaşık 160 km boyunca arazi kaydı" dedi. 

Myers, sismologların bu olayı bir "kayma yani plakaların birbirine değdiği ve sonra aniden yana doğru kaydığı" olarak adlandırdığını söyledi.
“Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı boyunca uzanan Ateş Çemberinden farklıdır. Bu bölgede, depremler ve tsunamiler genellikle bir levhanın diğerinin altına kaydığı yitimden kaynaklanır. Ancak bir kaymada plakalar dikey yerine yatay olarak hareket eder.” diyen uzman şu önemli noktaya dikkat çekiyor; “Bu durum çok önemli çünkü binalar ileri geri gitmek istemiyor. Ve sonra ikincil dalgalar da gelip gitmeye başlar.” 

Bir başka deprem uzmanı Karen Maginnis'e göre, bu sismik olayın doğası gereği artçı şoklar "haftalarca ve aylarca" sürebilir.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tektonik plakalar kaydığı için deprem sonrası yıkılmalar... Sonraki Haber >>

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

Deprem anında ve sonrasında binalar böyle yıkıldı

İşte enkaz altından kurtulma anları

İşte enkaz altından kurtulma anları

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

Muhabir canlı yayında 7.6 şiddetindeki depremi aktardı

İşte deprem anında kaydedilen videolar

İşte deprem anında kaydedilen videolar

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

Enkaz altından video çekererk böyle yardım istedi

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

7.4'lik Maraş depreminin ardından yaşananlar

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Bursa’da zincirleme kaza.. İşte kaza anı

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Nefes kesen kurtarma operasyonu

Film gibi polis operasyonu

Film gibi polis operasyonu

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi

[Harun Tokak ] Mahalle Mescidi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:36:57