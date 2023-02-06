Tektonik plakalar kaydığı için deprem sonrası yıkılmalar oluyor









Deprem uzmanı Chad Myers, Türkiye’deki şiddetli depremin yer altındaki tektonik plakalar doğrultusundaki fayların hareket etmesiyle oluştuğunu ve depremlerin haftalar hatta aylarca devam edebileceğini söyledi.





Ünlü deprem uzmanı Myers, CNN’e yaptı açıklamada “Her zaman merkez üssü hakkında konuşuruz, ancak bu durumda epi-hattı hakkında konuşmalıyız. Arap ve Avrasya olmak üzere iki büyük tektonik levha, Türkiye'nin güneydoğu illerinin altında yer alır. Bu fay hattı boyunca yaklaşık 160 km boyunca arazi kaydı" dedi.





Myers, sismologların bu olayı bir "kayma yani plakaların birbirine değdiği ve sonra aniden yana doğru kaydığı" olarak adlandırdığını söyledi.

“Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısı boyunca uzanan Ateş Çemberinden farklıdır. Bu bölgede, depremler ve tsunamiler genellikle bir levhanın diğerinin altına kaydığı yitimden kaynaklanır. Ancak bir kaymada plakalar dikey yerine yatay olarak hareket eder.” diyen uzman şu önemli noktaya dikkat çekiyor; “Bu durum çok önemli çünkü binalar ileri geri gitmek istemiyor. Ve sonra ikincil dalgalar da gelip gitmeye başlar.”





Bir başka deprem uzmanı Karen Maginnis'e göre, bu sismik olayın doğası gereği artçı şoklar "haftalarca ve aylarca" sürebilir.



