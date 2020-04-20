Tel-Aviv’de Netenyahu'ya sosyal mesafeli protesto

İsrail'de yaklaşık 2 bin kişi Netanyahu yönetimi altında demokrasinin aşındırılmasını protesto etti .

Tel Aviv'de 'siyah bayraklı' eylem esnasında göstericiler virüs düzenlemelerine uygun olarak 2 metre mesafeyi korudu.

Halk, Netenyahu'yu yolsuzluk ve İsrail demokrasisine verdiği zarar gerekçesiyle Habima Meydanı'nda protesto etti.









Sosyal mesafelendirme kurallarına uygun olarak birbirleri arasında iki metre mesafeyi koruduklarını söyleyen göstericiler, geçtiğimiz ayda önceki eylemlerde yaptıkları gibi siyah bayraklar salladılar.





Gostericiler arasında sosyal mesafesini koruyarak yüz maskesi takılı fotoğrafının tweet'ini atan Meretz Parti Lideei Nitzan Horowitz de vardı.



