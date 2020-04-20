Samanyolu Haber /Gündem / Tel-Aviv’de Netenyahu'ya sosyal mesafeli protesto /20 Nisan 2020 10:50

Tel-Aviv’de Netenyahu'ya sosyal mesafeli protesto

İsrail'de yaklaşık 2 bin kişi Başbakan Netenyahu'yu protesto etmek için Habima Meydanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs pandemisi sebebiyle 2 bin kişi sosyal mesafeyi koruyarak, Netenyahu'nun uygulamalarına karşı siyah bayrak salladı

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İsrail'de yaklaşık 2 bin kişi Netanyahu yönetimi altında demokrasinin aşındırılmasını protesto etti .

Tel Aviv'de 'siyah bayraklı' eylem esnasında göstericiler virüs düzenlemelerine uygun olarak 2 metre mesafeyi korudu.

Halk, Netenyahu'yu yolsuzluk ve İsrail demokrasisine verdiği zarar gerekçesiyle Habima Meydanı'nda protesto etti.


Sosyal mesafelendirme kurallarına uygun olarak birbirleri arasında iki metre mesafeyi koruduklarını söyleyen göstericiler, geçtiğimiz ayda önceki eylemlerde yaptıkları gibi siyah bayraklar salladılar.

Gostericiler arasında sosyal mesafesini koruyarak yüz maskesi takılı fotoğrafının tweet'ini atan Meretz Parti Lideei Nitzan Horowitz de vardı.

Mavi ve Beyaz İttifakından eski Genel Kurmay Başkanı Gabi Askenazi protesto edilenlerden birisi olmasına karşın, bazı göstericilere kesilen para cezalarının iptal edilmesini istedi.

Askenazi konuya ilişkin attığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi : "Böyle günlerde bile, şayet Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara uyuyorlarsa protestocuların ifade özgürlüğü ve protesto hakkı güvence altına alınmalıdır.”
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