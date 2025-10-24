TELE 1’e kayyım atandı ilk icraatı penguen izletmek oldu!

Böylece son dönemde Habertürk’ten sonra bir televizyon kanalına daha kayyım atanmış oldu.







TELE 1 kayyımının ilk icraatı penguen belgeseli yayınlamak oldu



TELE 1 kanalına kayyım atandığı haberinden dakikalar sonra kanala giden kayyım yayına el koydu, penguen belgeseli yayınladı.





Kayyımın yayına el koymasının ardından Tele1’de ana haber yerine sağlık programı girdi. Son dakika ve altyazı kj’leri çekildi.



Kayyımın sonraki icraatı ise penguen belgeseli yayınlamak oldu.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “casusluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah gözaltına alınmıştı.Yanardağ hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden dikkat çekici bir “kayyım” kararı geldi.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Tele1 hakkında kayyum kararı verdi.