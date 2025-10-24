Samanyolu Haber /Gündem / TELE 1’e kayyım atandı ilk icraatı penguen izletmek oldu! /24 Ekim 2025 20:19

TELE 1’e kayyım atandı ilk icraatı penguen izletmek oldu!

Genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ'ın "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce TELE 1 hakkında kayyım kararı verildi. Kayyımın ilk icraatı izleyiciye, gezi olayları gerçekleşirken ana akım medyanın ekranlarını süsleyen penguenleri izletmek oldu

SHABER3.COM

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “casusluk” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah gözaltına alınmıştı.

Yanardağ hakkındaki yargı kararı kesinleşmeden dikkat çekici bir “kayyım” kararı geldi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Tele1 hakkında kayyum kararı verdi.

Böylece son dönemde Habertürk’ten sonra bir televizyon kanalına daha kayyım atanmış oldu. 


TELE 1 kayyımının ilk icraatı penguen belgeseli yayınlamak oldu

TELE 1 kanalına kayyım atandığı haberinden dakikalar sonra kanala giden kayyım yayına el koydu, penguen belgeseli yayınladı.

Kayyımın yayına el koymasının ardından Tele1’de ana haber yerine sağlık programı girdi. Son dakika ve altyazı kj’leri çekildi.

Kayyımın sonraki icraatı ise penguen belgeseli yayınlamak oldu. 
