Samanyolu Haber /Medya / TELE 1 ve Halk TV alınmadı /29 Haziran 2022 21:47

TELE 1 ve Halk TV alınmadı

Yılbaşında zamlanan ancak enflasyon karşısında yine eriyen asgari ücretin tekrar yükseltilmesi için yapılan toplantıya, TELE 1 ve Halk TV muhabirlerinin yanı sıra Evrensel Gazetesi, Gazete Duvar ve Mezopotamya Ajansı mensuplarının da alınmadığı aktarıldı.

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Asgari ücrete yılbaşında yapılan zam enflasyon karşısında eriyince, ücretlerin tekrar yükseltilmesi gündeme gelmişti.

Ücretlere yapılacak zam oranının görüşüldüğü toplatıya ise TELE 1 ve Halk TV muhabirlerinin yanı sıra Evrensel Gazetesi, Gazete Duvar ve Mezopotamya Ajansı mensuplarının da alınmadığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ara zam açıklamasının ardından Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, işçi, patron ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün toplandı.

Toplantıyı takip etmek üzere Bakanlık önüne gelen bazı basın mensupları, yetkiler tarafından engellenerek içeri alınmadı. Bakanlık yetkilileri tarafından gerekçe olarak toplantıyı yalnızca ajansların takip edileceği ifade edildi. Ajans dışı kurumların da girmesi üzerine ise "turkuaz basın kartı olmaması" gerekçesi öne sürüldü.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını dışarıdan takip zorunda kalan Halk TV çalışanları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısını dışarıdan takip zorunda kalan Halk TV çalışanları | Fotoğraf: Evrensel

Evrensel Gazetesi, Gazete Duvar, Mezopotamya Ajansı, TELE 1 ve Halk TV muhabirleri, toplantıyı dışarıdan izlemek durumunda kaldı.
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