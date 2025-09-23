TELE1 yöneticileri adli kontrolle serbest bırakıldı





ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞI

TELE1 ekranında yayınlanan "Türkiye''nin Yönü" programında ekrana yansıtılan "KJ" nedeniyle TELE1 hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında TELE1''e gelen polis ekipleri tarafından ifade vermek üzere adliyeye götürülen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 programcısı Musa Özuğurlu ve Sorumlu Müdür İhsan Demir için adli kontrol talep edildi.Soruşturma kapsamında, Yanardağ, Özuğurlu ve Demir''in ifadeleri 3 ayrı savcı tarafından alındı.Son olarak, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.