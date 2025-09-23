TELE1 yöneticileri adliyeye götürülüyor!

TELE1’de önceki gece yayımlanan “Türkiye’nin Yönü” programı sırasında ekrana “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” şeklindeki bir KJ girilmesi nedeniyle kanal yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Güvenlik şubeden polislerin TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir’i ise ifade almak için adliyeye götürdüğü öğrenildi.



Merdan Yanardağ, Özuğurlu ve Demir adliyede ifadeleri alınmadan önce sağlık kontrolüne götürüldü. Yanardağ, BirGün gazetesine yaptığı açıklamada “Her halükârda antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Çağırılsak gidebileceğimiz adliyeye polis eşliğinde götürülüyoruz. Bu tamamen kamuoyuna güç gösterisi.” dedi.



