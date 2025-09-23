Samanyolu Haber /Gündem / TELE1 yöneticileri adliyeye götürülüyor! /23 Eylül 2025 17:32

TELE1 yöneticileri adliyeye götürülüyor!

TELE1 yöneticileri hakkında açılan soruşturma kapsamında kanal yöneticileri polis eşliğinde adliyeye götürülüyor. Genel yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “Kamuoyuna güç gösterisi yapılıyor.” dedi.

SHABER3.COM

TELE1’de önceki gece yayımlanan “Türkiye’nin Yönü” programı sırasında ekrana “RTE’nin Netanyahu’dan farkı ne?” şeklindeki bir KJ girilmesi nedeniyle kanal yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Güvenlik şubeden polislerin TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve program moderatörü Musa Özuğurlu’yu kanala gelerek, Sorumlu Müdür İhsan Demir’i ise ifade almak için adliyeye götürdüğü öğrenildi.

Merdan Yanardağ, Özuğurlu ve Demir adliyede ifadeleri alınmadan önce sağlık kontrolüne götürüldü. Yanardağ, BirGün gazetesine yaptığı açıklamada “Her halükârda antidemokratik bir uygulamayla karşı karşıyayız. Çağırılsak gidebileceğimiz adliyeye polis eşliğinde götürülüyoruz. Bu tamamen kamuoyuna güç gösterisi.” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TELE1 yöneticileri adliyeye götürülüyor! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:45:06