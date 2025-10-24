TELE1'e polis baskını: Merdan Yanardağ 'casusluk' suçlamasıyla gözaltında

TELE1'e sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. TEM ekipleri, Merdan Yanardağ'ın odasında ve evinde arama yaptı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “casusluk” soruşturması kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığını duyurdu.





Savcılık açıklamasında, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan’ın da aynı dosya kapsamında tutuklu bulundukları cezaevinde ifadelerinin alınacağı belirtildi.





OPERASYONU CANLI YAYINDA DUYURDU!

TELE1’de 'Sabah Pusulası' programını sunan Gökhan Kayış, operasyonu canlı yayında duyurdu. Kayış, sabahın erken saatlerinde TEM ekiplerinin kanal geldiğini ve arama yapıldığını belirtti.







