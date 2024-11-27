Samanyolu Haber /Gündem / Teleferik faciasında yeni gelişme: Ara karar çıktı! /27 Kasım 2024 20:17

Teleferik faciasında yeni gelişme: Ara karar çıktı!

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davada 5 sanığın tutukluluğuna devam kararı verilirken duruşma 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan 2024'te meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına yol açan teleferik kazasıyla ilgili dava devam etti. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Suphi Kaplan, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu, Serdar Tezcan ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar arasında yer alan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyetinin, 45 gün önce yapılan duruşmada iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından talep ettiği bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Kusur oranlarının şekillendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekilen rapor mahkemece kabul edildi.

İTÜ'DEN HEYET RAPOR HAZIRLAYACAK

Duruşma savcısı İTÜ’de oluşturulacak bir heyet tarafından kazanın nasıl olduğu yönünde detaylı bir rapor istenmesini talep etti.

Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep ederken, tutuklu sanıklar ve avukatları ise savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına katılmadıklarını ifade etti, özellikle raporda yazılan ‘kazanın öngörülemediği’ cümlesine atıfta bulunarak, müvekkillerinin her türlü adli kontrol şartı ile serbest kalmasını talep etti.

DURUŞMA 17 OCAK'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, duruşma savcısının İTÜ’de oluşturulacak bir heyet tarafından kazanın nasıl olduğu yönünde detaylı bir rapor istenmesi talebini kabul etti. Mahkeme ayrıca bilirkişiden ek bir rapor alınmasını isterken, tutuklu tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Şüphelilerin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Duruşma 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.
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