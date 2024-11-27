Teleferik faciasında yeni gelişme: Ara karar çıktı!

Mahkeme heyetinin, 45 gün önce yapılan duruşmada iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından talep ettiği bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Kusur oranlarının şekillendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekilen rapor mahkemece kabul edildi.
İTÜ'DEN HEYET RAPOR HAZIRLAYACAK
Duruşma savcısı İTÜ’de oluşturulacak bir heyet tarafından kazanın nasıl olduğu yönünde detaylı bir rapor istenmesini talep etti.
Duruşma savcısı tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep ederken, tutuklu sanıklar ve avukatları ise savcının tutukluluk yönündeki mütalaasına katılmadıklarını ifade etti, özellikle raporda yazılan ‘kazanın öngörülemediği’ cümlesine atıfta bulunarak, müvekkillerinin her türlü adli kontrol şartı ile serbest kalmasını talep etti.
DURUŞMA 17 OCAK'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından, duruşma savcısının İTÜ’de oluşturulacak bir heyet tarafından kazanın nasıl olduğu yönünde detaylı bir rapor istenmesi talebini kabul etti. Mahkeme ayrıca bilirkişiden ek bir rapor alınmasını isterken, tutuklu tüm sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.
Şüphelilerin 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ve 'trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' suçlarından 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Duruşma 17 Ocak 2025 tarihine ertelendi.